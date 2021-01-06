الشارقة: “سنوك” تطلق مشروعاً جديداً لتخزين الغاز

وام / أطلقت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية /سنوك/ مشروعاً جديداً لتخزين الغاز وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية المحدودة باستخدام البنية التحتية القائمة والتي تعمل منذ بداية عام 2017.

وذكرت المؤسسة أن إمدادات الغاز إلى المشروع بدأت في الأول يوم من يناير 2021 وذلك بعد عام صعب ممهّدةً لعهد جديد لسنوك وقد تم استكمال المشروع في وقته المحدد وفي حدود ميزانيته وذلك في غضون عام واحد من ترسية عقد الهندسة والمشتريات والتشييد في ديسمبر 2019.

وباستكمال هذا المشروع تفتح سنوك آفاقاً جديدة إذ يساعد هذا المشروع في تحقيق التوازن بين العرض والطلب للغاز في الشارقة كما سيسهم في تأمين الإمدادات بمرونة عالية لقطاع الطاقة في الشارقة.

وحول إطلاق المشروع قال المهندس حاتم محمد دياب الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية إن استكمال هذا المشروع يعد إنجازاً مذهلاً نظراً إلى التحديات التي واجهناها بسبب جائحة كوفيد -19 وتأثيرها السلبي على الامدادات المحلية والدولية وقيود العمل وقد تم استكمال المشروع دون وقوع أي حوادث تشغيلية أو بيئية أو ما يتعلق بالسلامة كما يمثل هذا المشروع تطور نوعي في نشاطات سنوك حيث سيمكّننا من تخزين الغاز الفائض في الشتاء لتلبية ذروة الطلب في الصيف إضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي لضمان أمن الطاقة مما يمكننا من الاستجابة لأي طارئ في الامور التشغيلية أو اضطرابات السوق غير المتوقعة.

ويشمل المشروع تركيب وحدات ضخ الغاز عالية الضغط وخط أنابيب غاز عالي الضغط بالإضافة إلى المرافق ومنشآت الدعم إلى جانب العدادات وعمليات الربط بالمحطة وتحديث الآبار القائمة ويلتزم بمعايير أمان وتكنولوجيا تحكم حديثة كما تم تصميم البنية التحتية الجديدة بحيث توفر إمكانية التوسع في المستقبل.

يشار الى أن مؤسسة نفط الشارقة الوطنية /سنوك/ تأسست عام 2010 بموجب مرسوم أميري من حاكم الشارقة وهي مكلفة بعمليات التنقيب والإنتاج والهندسة والبناء والتشغيل والصيانة في أصول الطاقة في الإمارة وإضافة إلى حقل محاني الجديد تمتلك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وتدير أكثر من 50 بئراً بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتي تخزين وتصدير المواد النفطية السائلة ويعتبر مجمع الغاز في الصجعة مركز خطوط أنابيب الغاز التي تربط الإمارات الشمالية.