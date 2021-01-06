ارتفاع أسعار النفط 5% بعد إعلان التخفيض الطوعي السعودي

رويترز/ قفزت أسعار النفط قرابة 5٪ يوم الثلاثاء بعد أنباء عن قيام المملكة العربية السعودية بإجراء تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، في حين تأجج التوتر السياسي الدولي بسبب استيلاء إيران على سفينة كورية جنوبية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار أو 4.9٪ لتبلغ في 53.60 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً 2.31 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 49.93 دولار للبرميل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير ومارس. وتأتي التخفيضات في إطار اتفاق لإقناع معظم المنتجين من المجموعة المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بالإبقاء على الإنتاج مستقراً وسط مخاوف من أن موجة الإغلاقات الجديدة بسبب فيروس كورونا سيضر بالطلب.