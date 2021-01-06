محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

ارتفاع أسعار النفط 5% بعد إعلان التخفيض الطوعي السعودي

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار أو 4.9٪ لتبلغ في 53.60 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً 2.31 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 49.93 دولار للبرميل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ارتفاع أسعار النفط 5% بعد إعلان التخفيض الطوعي السعودي

رويترز/ قفزت أسعار النفط قرابة 5٪ يوم الثلاثاء بعد أنباء عن قيام المملكة العربية السعودية بإجراء تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، في حين تأجج التوتر السياسي الدولي بسبب استيلاء إيران على سفينة كورية جنوبية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار أو 4.9٪ لتبلغ في 53.60 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً 2.31 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 49.93 دولار للبرميل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير ومارس. وتأتي التخفيضات في إطار اتفاق لإقناع معظم المنتجين من المجموعة المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بالإبقاء على الإنتاج مستقراً وسط مخاوف من أن موجة الإغلاقات الجديدة بسبب فيروس كورونا سيضر بالطلب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا