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Posted inطاقة

السعودية تقرر خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي خلال شهري فبراير ومارس

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان السعودية عن الخفض الطوعي الإضافي للإنتاج، ووصل سعر خام برنت 53.71 دولاراً، محققاً مكاسب بنسبة 5.13%. فيما ارتفع خام غرب تكساس أيضاً بنسبة 5.29%، ليخترق مستوى 50 دولاراً.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تقرر خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي خلال شهري فبراير ومارس

رويترز/ صرحت المملكة العربية السعودية أنها ستقوم بتخفيضات إضافية طوعية إضافية في إنتاجها من  النفط بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير ومارس، كجزء من اتفاق سيُبقي بموجبه معظم منتجي أوبك + الإنتاج مستقراً في ظل موجات الإغلاق الجديدة لفيروس كورونا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تتجاوز التخفيضات بأكثر مما تعهدت به كجزء من مجموعة أوبك+ لدعم اقتصادها وسوق النفط على حد سواء.

هذا وقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان السعودية عن الخفض الطوعي الإضافي للإنتاج، ووصل سعر خام برنت 53.71 دولاراً، محققاً مكاسب بنسبة 5.13%. فيما ارتفع خام غرب تكساس  أيضاً بنسبة 5.29%، ليخترق مستوى 50 دولاراً.

وسَيُسمح لمنتجين اثنين – روسيا وكازاخستان – بزيادة إنتاجهما معاً 75 ألف برميل يومياً في فبراير ثم 75 ألف برميل يومياً أخرى في مارس، حسبما ذكر وزير الطاقة في كازاخستان.

وقررت مجموعة أوبك+ أنها ستعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق إنتاج النفط في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس 2021. وطلبت أوبك+ من الدول غير الملتزمة تقديم خطط التعويض بحلول 15 يناير.

وسرعت المجموعة وتيرة اجتماعاتها الشهرية بسبب تذبذب الأسعار في ظل الأزمة الصحية والأضرار التي تلحقها بالاقتصاد العالمي.

فيما تهاوى الطلب على النفط الخام على خلفية الإغلاقات الوطنية المرتبطة بالجائحة في عام 2020، وتحاول الدول المنتجة للنفط تعديل إنتاجها من أجل دعم أسعار الذهب الأسود. حيث كانت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر الماضيين قد “مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها”، وفق ما قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد.

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