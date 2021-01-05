السعودية تحذر من زيادة الإنتاج قبل الوقت المناسب في محادثات أوبك بلس

رويترز/ تستأنف أوبك + المحادثات يوم الثلاثاء بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بشأن مستويات إنتاج النفط في فبراير، حيث حثت السعودية للحفاظ على مستويات الإنتاج بسبب موجة الإغلاقات الجديدة بينما قادت روسيا الدعوات لزيادة الإنتاج بسبب تعافي الطلب.

وتم اتخاذ القرار غير المعتاد بدفع المفاوضات لليوم الثاني بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لأوبك +، التي تضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر في أوبك + لرويترز إن روسيا وكازاخستان دعمتا زيادة الإنتاج بينما اقترح كل من العراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة إبقاء الإنتاج ثابتاً.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو قد حذر، يوم الأحد، خبراء أوبك + من مخاطر الهبوط التي تواجه سوق النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ،يوم الاثنين، إن الطفرة الجديدة للفيروس لا يمكن التكهن بعواقبها، معتبرا أن مجموعة أوبك+ يجب أن تكون يقظة وحذرة على الرغم من بيئة السوق المتفائلة بشكل عام، لأن الطلب على الوقود لا يزال هشا.

وأضاف قائلا: “في أجزاء كثيرة من العالم، حيث زادت معدلات الإصابة (بالفيروس) على نحو يبعث على القلق، يجري تطبيق موجة جديدة من الإغلاقات والقيود، وهو ما سيؤثر حتما على معدل التعافي الاقتصادي في تلك البلدان”.

ومع بقاء العقود الآجلة لخام برنت القياسي فوق 50 دولاراً للبرميل، اغتنمت أوبك + الفرصة لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً هذا الشهر حيث تتطلع في النهاية إلى تخفيف التخفيضات التي تبلغ 7.2 مليون برميل يومياً.

ويعمل منتجو أوبك + على الحد من الإنتاج لدعم الأسعار وتقليل فائض المعروض منذ يناير 2017، مع التخفيضات التي وصلت إلى 9.7 مليون برميل يومياً في منتصف عام 2020 حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات.

وفي اجتماعات سابقة، اقترحت السعودية مراراً وتكراراً اتباع نهج حذر لاستعادة الإنتاج، في حين أيدت روسيا غير العضو في أوبك زيادة أسرع.

وتجاوزت أسعار خام برنت القياسي 53 دولاراً للبرميل يوم الاثنين لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس 2020 قبل أن تتراجع.

وقال بيورنار تونهوجين من “ريستاد إنرجي”: “بموجب شروط الإنتاج الحالية، من المتوقع حدوث فوائض من فبراير حتى أبريل، قبل أن يتعافى الطلب من مايو فصاعداً ، لذا فإن قرار أوبك + المحتمل بعدم زيادة الإنتاج سيبقي الأرصدة عند مستوى يمكن إدارته”.