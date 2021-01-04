الكويت: وزير النفط يعلن عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين

أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الكويتي محمد الفارس، الیوم الاثنین، اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.

وقال الفارس في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة أن الاكتشاف الأول تم في حقل (حومه) الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت والذي تم مسحه حدیثاً بتقنیة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إذ أظھرت نتائج التقییم الأولیة بعد حفر بئر (حومه -1) أن مساحة الحقل تقدر بـ70 كیلو متراً مربعاً من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجیة تبلغ 1452 برمیلاً من النفط الخفیف في الیوم.

وبین أن ھذا الاكتشاف یكتسب أھمیة اقتصادیة كبیرة اذ یسلط الضوء على المساحات الكبیرة غیر المكتشفة في الجزئین الغربي والشمال غربي لدولة الكویت والتي تسھم بصورة مباشرة في زیادة الاحتیاطیات النفطیة والقدرة الإنتاجیة وفقاً للخطة الاستراتیجیة 2040 لشركة نفط الكویت.

وأوضح الفارس أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانیة شمال الكویت قرب حقلي الروضتین والصابریة في المكمن الجوراسي إذ أسفرت النتائج الأولیة بعد حفر بئر (قشعانیة -1) عن اكتشاف النفط الخفیف بكمیات تجاریة بواقع 1819 برمیلاً في الیوم بوزن نوعي یبلغ 49 (API) وغاز مصاحب بواقع 2.78 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وأكد أن الاكتشافین الجدیدین یضیفان أھمیة استراتیجیة للجزء الشمالي من البلاد إذ لم یتم استكشاف المنطقة من قبل.

وذكر أنه تم اكتشاف “نفط تقلیدي” أیضاً في شمال حقل برقان الكبیر في مكامن واره ومودود وبرقان، إذ تدفق النفط بكمیات تجاریة من عدة آبار تم حفرھا عام 2020 لتحدید امتداد الحقل بمعدل إنتاج یومي تجاوز 2000 برمیل وھو ما یمھد الطریق لإضافة المزید من الاحتیاطیات.