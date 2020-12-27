دبي: 86 مليار درهم استثمارات “ديوا” في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة

في إطار خططها الاستراتيجية وجهودها المتواصلة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 2,367 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه تلبي الطلب المتزايد وتواكب متطلبات التنمية المستدامة في دبي واحتياجات قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل ووفق أفضل الممارسات العالمية. ويتم تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما في ذلك رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة”.

وأشار الطاير إلى أن قيمة استثمارات الهيئة في قطاع الطاقة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن جهته أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، أن عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 85 محطة، بينما يبلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت 40,086 محطة، ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.