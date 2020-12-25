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Posted inطاقة

العراق: وقف استيراد المشتقات النفطية في 2021

تستورد وزارة النفط العراقية سنوياً ثلاثة مليارات ونصف المليار من مادتي البنزين والكاز

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق: وقف استيراد المشتقات النفطية في 2021

واع/ أكدت وزارة النفط اليوم الجمعة، أن خطة العام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية، والإعتماد على الإنتاج المحلي.

وصرح مدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط محمود عباس: إن “خطة الوزارة خلال العام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية”، مبيناً أن “هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات، والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية”.

وأوضح عباس أن “وزير النفط وفور تسلمه المنصب تعهد بأن تشهد الفترة الأولى وخلال ستة أشهر من انطلاق العمل إيقاف نصف كميات الاستيراد”، لافتاً إلى أنه “مجرد إكمال المشاريع الحالية في المصافي ستكون هناك نتائج جيدة”.

وأضاف أن “جائحة كورونا عطلت عمل الشركات الأجنبية الخاصة بمشاريع المصافي”، مشيراً إلى أن “مشاريع عديدة في مجال تحسين البنزين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى الخبرات الأجنبية”.

وبين أن “وزارة النفط لديها مشروع في محافظة البصرة وهو وحدة تحسين البنزين في مصفى الشعيبة، وكذلك وحدة بمصافي الوسط وبغداد، وهنّ قريبات للتشغيل، ولكنهن يعتمدن على الشركات الأجنبية”، موضحاً أن “هذه المشاريع تقريباً ستكتمل العام المقبل.

ولفت إلى أن “وزارة النفط تستورد سنوياً ثلاثة مليارات ونصف المليار من مادتي البنزين والكاز”.

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