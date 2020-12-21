اتفاقية لتعزيز تطبيقات الروبوتات وأتمتة المستودعات وسلاسل التوريد في الشرق الأوسط

أعلنت “آي كيو روبوتيكس” التي تأسست في دبي والقائمة على الحلول الروبوتية المعززة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، عن ابرام اتفاقية مع شركة التكنولوجيا الصينية “لي بياو روبوتيكس” لتعزيز جهود التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلن عن هذا التعاون خلال حدث افتراضي شارك به كل من فادي العامودي ، الرئيس التنفيذي لشركة “آي كيو روبوتيكس”، و ” زيا هولينغ ” Xia Huiling”، الرئيس التنفيذي لشركة “لي بياو روبوتيكس”.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الروبوتات في المنطقة أحرزت تقدمًا مهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لإعداد الاقتصاد لمستقبل تقل فيه مستويات التواصل المادي. ويسعى الطرفان من خلال الشراكة الجديدة إلى الارتقاء بهذه الجهود من خلال تسهيل الحلول التكنولوجية المتقدمة، وإيجاد الحلول المثلى لتسريع رحلة التحول الرقمي.

وقال فادي العامودي الرئيس التنفيذي لشركة “آي كيو روبوتيكس: “لقد استحوذ التحول الرقمي على أعلى درجات الاهتمام منذ بداية تفشي الوباء. وتبذل المنطقة جهودًا ملحوظة للاستعداد للمستقبل من حيث توفير أحدث التقنيات والابتكارات. وستعمل شراكتنا الجديدة مع “لي بياو روبوتيكس” على تعزيز هذه الجهود بشكل أكبر، لتكون التكنولوجيا في المقدمة، ودعم جهود الحكومات والمنظمات الإقليمية لرسم معالم مستقبل أقوى وأكثر تقدمًا”.

وقالت زيا هولينغ ” Xia Huiling” الرئيس التنفيذي لشركة “لي بياو روبوتيكس: “تعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا عالميًا مهمًا للغاية، حيث تربط هذه المنطقة بين آسيا وأوروبا. وينمو سوق التجارة الإلكترونية فيها بسرعة عالية، مع زيادة تسارع النمو خلال الجائحة. ونعتقد أنه سيواصل نموه خلال العقد القادم، الأمر الذي سيفتح مجالًا كبيرًا للتطبيقات الآلية التي تعتمد على الروبوتات. وتعد “آي كيو روبوتيكس” شركة رائدة في مجالها على مستوى المنطقة، ما يعزز نجاح التعاون بين الجانبين، وسنعمل سويًا عن كثب لتحقيق النجاح المشترك في السوق الإقليمية، كما نتطلع إلى تشكيل معالم المستقبل معها”.

وتقدم “آي كيو روبوتيكس” حلولاً آلية تعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمختلف المشاريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ما يجعل منها عامل تمكين ودعم لجميع أنواع المشاريع. وأنشأت الشركة أيضًا مركزًا للتميز خارج دبي، واستقطبت فريقًا من الخبراء الدوليين والمحليين للمشاركة بشكل مباشر في الارتقاء برحلة العميل من البداية إلى النهاية.