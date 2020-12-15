تحقيق نقلات نوعيّة في المدن الذكية والمستدامة

نعيش اليوم في عصرٍ وصل فيه التحوّل الرقمي إلى مختلف جوانب حياتنا تقريباً، وحقق نقلات نوعيّة في جميع القطاعات الرئيسية. وتسهم التقنيات الرقمية في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد ومستويات الازدهار للبشر في السنوات القادمة، بدءاً من استخدام الشركات لتقنيات إنترنت الأشياء لتوفير خدمات عالية الكفاءة، واعتماد المستشفيات على خدمات الرعاية الصحية عن بعد لعلاج مرضى في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى شبكات اتصالات الجيل الخامس التي ساعدتنا على التواصل في ظل أزمة كوفيد-19.

ومع التقدم الكبير الذي نحرزه في مجال التحول الرقمي، تتعرض بيئتنا لتدهور سريع جراء التغيّر المناخي والضغوط التي تتسبب بها الأنشطة البشرية، وأدى ذلك إلى تفاقم الضغوط على مواردنا الطبيعية، وزاد من انتشار الفيضانات والعواصف والجفاف في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

ويعد الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحّي واحداً من أهم حقوق الإنسان الرئيسية والأساسية حسب الأمم المتحدة. ويُبرز الضغط على مصادر المياه أثر التغير المناخي الذي يمس أكثر جوانب حياتنا أهمية. وتولي سينسوس، التابعة لعلامة زايلم التجارية، المياه تركيزاً كبيراً، وتدرك مدى أهمية إمدادات المياه المستدامة للنمو الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ لا يمكن للمجتمعات أن تزدهر عند افتقارها لإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة. ويرتبط ازدهار البشر والبيئة بشكل وثيق، ويمكن أن تؤثر تغيّرات المناخ على كليهما. ومع انتقالنا إلى مرحلة التحول الرقمي الشاملة، يجب علينا الاستفادة من التقنيات التي تسهم في الحفاظ على البيئة إلى جانب تحفيز النموّ الاقتصادي.

وتسعى الحكومات وصنّاع السياسة إلى الاعتماد على مزيج من التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة لتحويل المدن إلى مدن مستدامة وذكية. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمار العالمي في مجال المدن الذكية سيصل في عام 2020 إلى 124 مليار دولار أمريكي. وستعود استثمارات الحكومات عليها بحلول مستدامة وطويلة الأجل لمشكلات الطاقة والنقل والرعاية الصحية، والتعليم والكوارث الطبيعية ما سيعزز النمو الاقتصادي ويحسّن جودة الحياة، ويعود بالنفع على الجميع، حيث ستحصد الحكومات والمؤسسات في المستقبل ثمار جهودها في الوقت الحاضر.

وعلى الصعيد الإقليمي، تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الاستدامة عبر الاستفادة من إمكانات التقنيات الذكية. وتعد استراتيجية “مدينة دبي الذكية” مثالاً واضحاً على ذلك، حيث تم إطلاق 100 مبادرة ذكية وأكثر من 1000 خدمة ذكية لإنجاز عملية التحول الرقمي في قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية والكهرباء والخدمات الاقتصادية لتأمين مستقبل مستدام لسكان دبي. وبموجب هذه الاستراتيجية، تسعى الحكومة إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل بحلول عام 2021.

وتسعى الحكومات إلى الاستفادة من استثماراتها في مجال المدن الذكية، وتولي خدمات إدارة المياه الكثير من الاهتمام، نظراً إلى أن شح المياه يعدّ واحداً أكبر التهديدات لمسيرة التنمية الاقتصادية. وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكبر خسارة اقتصادية نتيجة شح المياه المرتبط بالتغيرات المناخية بحلول عام 2050، تتراوح بين 6 و14% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى تفاقم الضغط على موارد المياه جرّاء تأثيرات أزمة كوفيد-19 دوراً بارزاً في التأكيد على أهمية المياه في عملية التنمية في المنطقة، حيث أصبح غسل اليدين لمدة تتراوح بين 20-30 ثانية مسألة بالغة الأهمية للوقاية من المرض.

وبالتالي، من الضروري أن تستفيد الحكومات وقطاع المرافق من مزايا تقنيات المياه الرقمية، وتعزز إمكاناتها الاقتصادية والمستدامة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أحرز قطاع المرافق تقدماً كبيراً في عملية التحوّل الرقمي. ويحتل القطاع في الإمارات العربية المتحدة مكانة بارزة في منطقة الشرق الأوسط من حيث اعتماده على التقنيات المتطورة، حيث تعتمد بعض الهيئات، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد دبي بحلول رائدة في السوق للمياه الذكية. كما تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة رائدة في هذا المجال، حيث أدى اعتمادها على التقنيات الرقمية إلى زيادة وصول المواطنين إلى خدمات المياه من 87% إلى 92%.

وتدعم شركات المرافق رؤية الحكومة عبر تزويد المدن الذكية بحلول ذكية لاستهلاك المياه وإدارتها بشكل دقيق وفعال. ويسهم استخدام شبكات المياه الذكية لمعالجة المياه ومراقبتها وتوزيعها بأمان في التخفيف من ضغوطات الطلب على المياه في المنطقة عبر تقليص فاقد المياه. وبينت التقارير أن ثلث شركات المرافق في مختلف أنحاء العالم تعاني من هدر المياه بنسبة تتجاوز 40% نتيجة التسرب. وتتمثل نقاط الضعف الأساسية لشبكات المياه في الحجم غير المحسوب للمياه، والفوترة غير الدقيقة، وتأخر الكشف عن حالات التسرّب من طرف العميل، والاستجرار غير الشرعي. وتعتمد شبكات المياه الذكية على تسجيل البيانات في الوقت الفعلي للإبلاغ عن التدفق المنخفض للمياه، وتحديد مواقع الضعف والتآكل التي قد تؤدي إلى تسرّب المياه في المستقبل، أو رصد أي تسرّب فعلي في الشبكة، للحد من فاقد المياه غير المستثمرة، وحماية المياه في المدن الذكية.

تعتبر البيئة الصحية أمراً ضرورياً لمستقبل صحّي، وبالتالي يجب علينا المسارعة للعمل لاعتماد ممارسات مستدامة تحمي مواردنا المائية في مواجهة التغيّر المناخي. نحن جميعاً مسؤولون عن الاستفادة من التقنيات الرقمية بأسلوب يحقق التناغم بين الاستدامة والابتكار. وفي ضوء الثورة الرقمية، يمكن تحقيق ازدهار البشر والبيئة من خلال المدن الذكية التي توظّف تقنيات المياه المستدامة والذكية.