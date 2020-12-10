شركات النفط الخليجية أمام تحدي الاستدامة مع تحولات قطاع الطاقة

بيورن إيورز شريك ومدير مفوض بشركة بوسطن كونسلتينج جروب

تحتل شركات النفط الوطنية، اليوم، مكانة متميّزة في قطاع النفط والغاز العالمي، كما أنها تضطلع بأدوار محورية في السوق بسبب تأثيرها ومساهماتها ومواردها، وباعتبارها مؤسسات مملوكة للدولة، فإنها تلعب دوراً محورياً أيضاً في الاقتصادات السياسية لبلدانها من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية العامة، وقيادة برامج الرفاهية المجتمعية، وتنمية الموارد الوطنية، وتسهيل توفير فرص العمل. تعتبر الإيرادات التي تحققها هذه الشركات حيوية للاستدامة الاقتصادية – ويعد الطلب على أصولها الثمينة مصدراً لتعزيز النفوذ السياسي للحكومات التي تمتلكها.

وكما هو الحال في العديد من المناطق الأخرى على مستوى العالم، ينطبق هذا الوضع على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم شركات النفط الوطنية بشكل كبير في الميزانيات الحكومية. على سبيل المثال، تحقق شركة أرامكو السعودية حوالي 70% من الإيرادات الحكومية التي تحققها شركات النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية، وبالمثل، في الإمارات العربية المتحدة، تحقق شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أكثر من 60% من الإيرادات السنوية.

ومع ذلك، في ظل الواقع الجديد لا مفر من إجراء إصلاح جذري لاسيما مع تطورات الوضع بقطاع الطاقة في ظل التقلبات المتزايدة، لذا يجب على شركات النفط الوطنية أن تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الإنفاق، والاستمرار في المنافسة في ظل نقص التمويل، وتزايد الطلب على خام أنظف.

في الوقت الحاضر، تعد بعض الشركات في وضع أفضل من نظرائها لتلبية تلك المتطلبات. وفي حين أن شركات النفط الوطنية تشمل المنظمات التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي والخبرات لتطوير موارد النفط والغاز، فإن البعض الآخر لديه دعم مالي محلي كبير. إنها متقدمة تقنياً وتشغيلياً – وتختلف من حيث أربعة أبعاد.

• تكاليف تطوير الموارد: تستفيد شركات النفط الوطنية التي تتمتع بموارد كبيرة من وفرة الحجم، مما يساعد على خفض التكاليف، ومن المرجح أن تستطيع الشركات التي لديها احتياطيات أنظف وآثار كربونية أقل تأمين المشترين بسهولة أكبر.

• القوة المؤسسية: تحظي الشركات التي تتميز بكفاءتها وقوتها في صنع القرار بمزيد من الحرية لاتخاذ خيارات استراتيجية دون تدخل حكومي – مما يؤثر على كيفية استجابتها للاضطرابات.

• القوة المالية الحكومية: تعتمد شركات النفط الوطنية على أموال المساهمين الحكوميين، ويمكن أن يؤثر عمق الموارد المالية للدولة بشكل مباشر على الخيارات الاستراتيجية.

•الكفاءة التشغيلية: تستطيع الشركات ذات القدرات الفنية والتشغيلية المتطورة أن تحقق أرباحاً أكبر دون زيادة التكاليف.

خلال العقد القادم، ستستطيع شركات النفط الوطنية التي لديها إمكانية الوصول إلى عمليات إنتاج واسعة النطاق ومنخفضة الانبعاثات، وإجراءات قوية ومرنة لاتخاذ القرارات، ومساهم حكومي داعم وثري، وكفاءة تشغيلية قوية تحقيق السبق على أقرانها. وعلى هذا النحو، سيتم إعداد تلك الشركات لترسيخ وضعها كأرخص المشغلين وأنظفهم وأكثرهم كفاءة.

ومن المهم ملاحظة أن شركات النفط الوطنية لا يمكنها التحكم في بعض العوامل – حيث يعتمد احتياطيات الشركات المحلية على الجيولوجيا والسياسات المالية والدوافع الاقتصادية العامة التي تشكل الوضع المالي للحكومة، كما تؤثر الدولة على مساراتها الاستراتيجية. بغض النظر عن المواقف الفردية، يمكن لكافة شركات النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط اتخاذ عدة خطوات لتعزيز قدراتها التنافسية لتصبح شركة منتجة أنظف وأرخص تكلفة ومنها:

خفض الانبعاثات:

يجب أن تعمل شركات النفط الوطنية على الحد من آثار انبعاث الغازات الدفيئة ضمن أولوياتها بقدر الإمكان، ويمكن تحقيق النجاح في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات المتزامنة، مثل تحسين كفاءة الطاقة، ووقف حرق الغاز الطبيعي، وتقليل تسرب غاز الميثان، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد على الوقود الحيوي لتوليد الحرارة، واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون لتحسين الأعمال، وتطبيق احتجاز وتخزين الكربون واستخدامه، وتعد جميعها تدابير قابلة للتطبيق للحد من الانبعاثات وخفضها.

تسهيل الإنتاج منخفض التكلفة:

يجب أن تركز شركات النفط الوطنية على تطوير الهيدروكربونات الأرخص سعراً التي تضمن انبعاثات أقل وتحقق إيرادات كبيرة بأقل تكلفة، لا سيما تلك التي لديها مزيج متنوع من موارد النفط والغاز. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون من الحكمة تركيز الاستثمار على تعظيم الإنتاج من الحقول الحالية – لا سيما تلك التي تحتوي على موارد منخفضة الكربون أو حيث يمكن استخراج النفط والغاز بسعر رخيص – بدلاً من البحث عن احتياطيات جديدة.

ابتكار تقنيات جديدة:

يجب على شركات النفط الوطنية تطوير تقنيات جديدة داخلياً، لا سيما إذا كانت شركات خدمات حقول النفط والمعدات لا تستطيع القيام بذلك بسبب تناقضات الميزانية العمومية. ويعد الاستثمار في البحث والتطوير والتعاون المثمر مع مزودي التقنيات الناشئة بداية جيدة وتساعد شركات النفط الوطنية في توفير الحلول التقنية وخفض تكلفتها. كما يمكن استخدام هذه الحلول على طول سلسلة القيمة للحد من الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع استمرار التعاون مع مزودي التقنيات الناشئة كشركاء التقنية الرئيسيين طالما أنهم يقدمون الابتكارات اللازمة للاستجابة لتحولات الطاقة.

التسهيل التنظيمي وتحسين الشفافية:

غالباً ما يتم تكليف شركات النفط الوطنية بتوفير فرص عمل للقوى العاملة المحلية من قبل الحكومة. ومع ذلك، فإن خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة يُعد أمراً ضرورياً. ولتحقيق هذه المتطلبات يتعين على الشركات تحديث الهياكل والعمليات التنظيمية وتبسيطها – وسيؤدي النجاح هنا إلى زيادة المرونة، وتحسين اتخاذ القرار، وضمان خفض قاعدة التكلفة. في الوقت نفسه، يجب على شركات النفط الوطنية عدم الممانعة في الكشف عن بيانات انبعاثاتها علناً حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز رخصتها الاجتماعية للعمل في الداخل والخارج على حد سواء، بالإضافة إلى إظهار الجهود المستمرة لتحسين الانبعاثات.

تعد الكفاءة التشغيلية ضرورية لمواصلة تحقيق أهداف الحكومة وإنتاج النفط والغاز والحفاظ على قوة الطلب وتخفيف آثار تغير المناخ. بالنظر إلى المستقبل، فإن شركات النفط الوطنية الخليجية لديها فرصة سانحة لاتخاذ إجراءات استباقية وتهيئة نفسها لقيادة قطاع الطاقة الواقعي الجديد، في حال قدرتها بأن تصبح أرخص وأنظف وأكثر كفاءة. ومن خلال اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن لشركات النفط الوطنية تلبية هذه الأولويات المتزامنة، وتأمين مستقبلها من وجهة نظر تنافسية في هذه العملية.