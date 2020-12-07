بلومبيرغ: الماء يدخل إلى سوق مضاربات وول ستريت مع السلع

ينضم اليوم مؤشر الماء للذهب والنفط والسلع الأخرى المتداولة في ناسداك ، مما يثير المخاوف من أن الموارد الطبيعية الأساسية للحياة ستصبح نادرة في معظم أنحاء العالم مع بدء خضوعها لمضاربات أسواق المال.

ويتابع تقرير بلومبرغ بأن المزارعين وصناديق التحوط والبلديات سيتمكنون من التحوط ضد – أو المضاربة على – ندرة المياه المحتملة بدءًا من هذا الأسبوع ، عندما تطلق مجموعة CME اليوم بطرح عقود مرتبطة بسوق المياه الفوري في كاليفورنيا بقيمة 1.1 مليار دولار. وفقًا للمجموعة التي تعمل من مقرها في شيكاغو ، ستساعد العقود الآجلة مستهلكي المياه على إدارة المخاطر ومواءمة العرض والطلب بشكل أفضل على حد زعم التقرير.

وتم الإعلان عن العقود ، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة ، في سبتمبر حيث اجتاحت الحرارة وحرائق الغابات الساحل الغربي للولايات المتحدة. من المفترض أن تكون بمثابة وسيلة تحوط لأكبر مستهلكي المياه في كاليفورنيا ضد الأسعار المرتفعة للغاية ومقياس الندرة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

المدير الإداري لشركة آر بي سي كابيتال ماركتس والمحلل دين دراي يعلق بالقول: “من المرجح أن يؤدي تغير المناخ والجفاف والنمو السكاني والتلوث إلى جعل قضايا ندرة المياه والتسعير موضوعاً ساخناً لسنوات قادمة”. “سنراقب بالتأكيد كيف يتطور عقد المياه الآجل الجديد.”

قال تيم ماكورت ، الرئيس العالمي لمؤشر الأسهم والمنتجات الاستثمارية البديلة في بورصة شيكاغو التجارية ، في مقابلة ، إن ملياري شخص يعيشون الآن في دول تعاني من مشاكل المياه ، وما يقرب من ثلثي العالم قد يواجه نقصًا في المياه في غضون أربع سنوات فقط. “من المؤكد أن فكرة إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه تزداد أهمية.”

ستتم تسوية العقود الآجلة ماليًا ، بدلاً من طلب التسليم المادي الفعلي للمياه ، وتستند إلى مؤشر ناسداك فيليس كاليفورنيا للمياه الذي بدأ منذ عامين. يحدد المؤشر سعرًا قياسيًا قياسيًا أسبوعيًا لحقوق المياه في ولاية كاليفورنيا ، مدعومًا بالمتوسط ​​المرجح بحجم التداول لأسعار المعاملات في أكبر خمس أسواق للمياه وأكثرها نشاطًا في الولاية.

ستشمل العقود عقودًا ربع سنوية حتى عام 2022 ، يمثل كل منها 10 فدانًا من المياه ، أي ما يعادل 3.26 مليون جالون تقريبًا.

باتريك وولف ، كبير المديرين ورئيس تطوير المنتجات في ناسداك لفت في مقابلة بالقول إنه في الوقت الحالي إذا أراد مزارع معرفة تكلفة المياه في كاليفورنيا بعد ستة أشهر من الآن فالأمر في علم الغيب والتخمين، وقال إن العقود الآجلة ستسمح للمشاركين في السوق برؤية “ما هو أفضل تخمين لدى الجميع”.

رفضت بورصة شيكاغو التجارية تحديد المشاركين المحتملين في السوق ، باستثناء الإشارة إلى أن البورصة قد سمعت من منتجي الزراعة في كاليفورنيا ، ووكالات المياه العامة ، والمرافق وكذلك المستثمرين المؤسسيين مثل مديري الأصول وصناديق التحوط.

قال كلاي لاندري ، العضو المنتدب في شركة الاستشارات ويستوتر ريسرتش ، التي توفر البيانات المستخدمة لحساب مؤشر المياه ، إنه بالإضافة إلى احتمال وجود “قدر كبير من الاهتمام” من وول ستريت ، فإنه يتوقع أن يكون المتبنون الأوائل للعقود الآجلة للمياه كبيرًا والشركات الزراعية الصغيرة.