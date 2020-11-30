صاروخ يصيب مصفاة بيجي كبرى مصافي النفط في العراق

(رويترز) – ذكر مسؤولان في مصفاة نفط صغيرة بشمال العراق أن صاروخا أصابها اليوم الأحد مما تسبب في نشوب حريق فضلا عن تعرضها لأضرار طفيفة.

وقال مسؤولو المصفاة ومسؤولون محليون إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.

وقال مسؤولان بمصفاة نفط الصينية بشمال العراق إن السلطات أوقفت العمليات في المصفاة الصغيرة بعد إصابة صهريج لتخزين الوقود بصاروخين مما تسبب في إشعال حريق في وقت سابق اليوم الأحد.

وأضاف المسؤولان أن وقف العمليات في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 30 ألف برميل يوميا جاء بعد امتداد الحريق إلى شبكة قريبة لأنابيب النفط.