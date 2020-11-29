ماذا يترتب على رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة؟

يعد تخصيب اليورانيوم للحصول على نقاء بمعدل 90% من اليورانيوم المنضب( من خلال فصل نظائر اليورانيوم أي فصل اليورانيوم-238 عن اليورانيوم-235)، بغرض الحصول على نسبة نقية من اليورانيوم الذي يصلح للاستخدام في مفاعلات الطاقة النووية المدنية وكذلك إنتاج أسلحة نووية.

إذا خرجت ايران من الاتفاق بشكل كامل، ستتمكن من تشغيل كامل أجهزة الطرد المركزي التي كان عددها 20 ألفا قبل الاتفاق، وتسريع عملية التخصيب للوصول بها إلى النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي.

وقضى الاتفاق النووي بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم في منشأة “نطنز” بنسبة 3.67 بالمئة .

خلال فترة عام يمكن لما يصل إلى 1500 من أجهزة الطرد المركزي أن تنتج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لإنتاج قنبلة نووية واحدة

وتعمل أسطوانات الضغط المركزي بسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث تتجمع جزئيات يورانيوم 238 على الجدار ويهبط اليورانيوم غير المخصب، في حين ترتفع أجزاء يورانيوم 235 إلى مركز الأسطوانة العلوي، وينتقل اليورانيوم 235 من أسطوانة إلى أخرى، فترتفع نسبة التخصيب.

ويكفي نحو 20 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لصنع رأس نووي.

ويحتوي عنصر اليورانيوم في الطبيعة على نسبة 99.3% من نظير اليورانيوم-238، و0.7% من نظير يورانيوم-235، وحينما تزيد نسبة تركيز اليورانيوم-235 عن 0.7% يصبح مفيدا للاستخدام في مجال الطاقة النووية. وتتم عملية رفع نسبة اليورانيوم-235 “التخصيب” على عدة مراحل، يتم في كل مرحلة منها عزل كميات أكبر من النظير المرغوب فيه (يورانيوم-235) عن نظائره من خلال أجهزة الطرد المركزي، بحيث يزداد اليورانيوم تخصيبا بعد كل مرحلة لحد الوصول إلى نسبة النقاء المطلوبة (5.3% من اليورانيوم-235 لإنتاج الطاقة الكهربائية في المفاعلات النووية، أو 20% لمفاعلات البحوث العلمية، أو 90% لإنتاج الأسلحة النووية).

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية برصد ومراقبة إمدادات اليورانيوم واليورانيوم المخصب والعمليات المتعلقة في جميع البلدان (باستثناء الدول النووية)، بهدف الحد من انتشار الأسلحة النووية، من خلال معاهدة الحد منها.