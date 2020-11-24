السعودية: حريق في شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.

ونقلت اف ب عن أنه في وقت سابق يوم الاثنين، كتب المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي اليمنية على تويتر أن قوات الحوثيين أطلقت صاروخا أصاب محطة توزيع تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.