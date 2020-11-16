الاستمطار والأمن المائي في الإمارات

– ماهي الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تشكل قضية الأمن المائي أولوية هامة للعديد من بلدان العالم، وفي مقدمتها دولة الإمارات التي باتت مساهماً رئيسياً في الجهود العالمية الهادفة إلى مواجهة تحديات شح المياه. ونظراً لوقوعها في منطقة جغرافية قاحلة، تواجه دولة الإمارات العديد من التحديات منها قلة هطول الأمطار وشح الموارد المائية المتجددة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الأمن المائي حيث أطلقت عام 2017 استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 والتي تهدف إلى ضمان استدامة المياه واستمرارية الوصول إليها خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ. ويشكل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ركيزةً أساسيةً لتحقيق استراتيجية الأمن المائي للدولة وداعماً مهماً لجهودها الحثيثة لضمان الأمن المائي ليس على المستوى المحلي فحسب بل عالمياً.

– هل لك أن تشرحي لنا أهمية الاستدامة لقطاع المياه؟

تواجه الجهود العالمية الهادفة إلى تطوير حلول وتقنيات متطورة لاستدامة المياه العديد من التحديات والعوائق التي يجب التغلب عليها من أجل حماية سكان المناطق الأكثر تعرضاً لتداعيات شح المياه. فنحن جميعاً على هذا الكوكب تجمعنا أهداف مشتركة ما يحتم علينا أخذ زمام المبادرة لمساعدة كافة سكان العالم في الوصول إلى موارد مائية مستدامة من خلال معالجة التحديات التي يعانون منها كنقص موارد المياه الطبيعية والمتجددة. لكن الهدف الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على استدامة المياه وأمنها لا سيما في الدول الأكثر تعرضاً لأزمة شح المياه بسبب قلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر والاستغلال المفرط للمياه الجوفية إضافة إلى ارتفاع النمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على موارد المياه الطبيعية، فضلاً عن فقدان المياه في شبكات التوزيع. ويمكن معالجة هذه المشاكل من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم في تعزيز الأمن المائي كالإدارة الفعالة للموارد المائية، وبناء محطات جديدة لمعالجة المياه، وترشيد الاستهلاك، وتوعية السكان بأهمية تجنب الهدر، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير تقنيات جديدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة وذات استهلاك أقل للطاقة. ومن هنا فإن استدامة المياه هي واحد من أكثر التحديات الاقتصادية والأمنية إلحاحًا للدول التي تتميز ببيئات صحراوية قاحلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل النمو السكاني المتسارع وما يترتب على ذلك من زيادة في الطلب على الموارد المائية الشحيحة.

-ما هو برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار؟

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار هو مبادرة بحثية عالمية تهدف إلى تطوير علوم وتقنيات الاستمطار من خلال تقديم الدعم للأبحاث العلمية المبتكرة. ويشرف على البرنامج المركز الوطني للأرصاد في إطار دعمه للأبحاث العلمية في مجالات تحسين الطقس وتلقيح السحب، حيث يتم تقديم منحة تصل قيمتها إلى 1.5 مليون دولار توزع على مدى ثلاث سنوات بواقع 550 ألف دولار أمريكي سنوياً كحدٍ أقصى لكل مقترح بحثي يتأهل للحصول على المنحة. وندعو الباحثين من المؤسسات المحلية والأجنبية سواء كانت ربحية أو غير ربحية حكومية أو خاصة، إضافة إلى الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط معينة إلى تقديم مقترحاتهم البحثية. وقد فتح البرنامج باب التقديم للدورة الأولى في عام 2015، ويمكن للباحثين تقديم مقترحاتهم البحثية للدورة الرابعة في يناير 2021.

-كم عدد دورات البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015؟ هل يمكنك تزويدنا ببعض المعلومات المتعلقة بالدورة المقبلة؟ هل هناك مجالات محددة يستهدفها البرنامج خلال الدورة المقبلة؟

فتح البرنامج باب التقديم للدورة الأولى في 2015 وتلقى 78 مقترحاً بحثياً. ووصل عدد المقترحات البحثية التي استقبلها البرنامج حتى عام 2017 إلى 370 مقترحاً بحثياً. وخلال هذه السنوات الثلاث، استقطب البرنامج 504 باحثاً وعالماً من 68 دولة. وقد أعلنا قبل ثلاثة أسابيع المجالات البحثية المستهدفة خلال الدورة الرابعة لكي يتسنى للباحثين المهتمين بالمشاركة فيها الاطلاع على هذه المجالات وإعداد مقترحاتهم البحثية بناء عليها. وبالنسبة لمجالات البحث المستهدفة في دورة 2021، فنتطلع إلى تلقي مقترحات بحثية تغطي مجالات منها “تحسين النمذجة العددية والتنبؤ بالطقس” و”الفهم الأساسي للاستمطار”، و”النمذجة وتحليل البيانات”، و”تقييم فعالية عمليات الاستمطار”، و”الابتكار في أنظمة الاستمطار”، علماً بأنه سيتم فتح منصة إلكترونية لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة خلال الملتقى الدولي للاستمطار الذي سيقام افتراضياً في 24 يناير 2021.

– هل لك أن تشرحي لنا أهداف هذا الملتقى، ومن يحضره وما طبيعة المواضيع التي سيتم تناولها؟

الملتقى الدولي للاستمطار هو حدث يجمع أبرز الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة سبل تعزيز التعاون ووضع الاستراتيجيات المبتكرة لتأمين مصادر المياه العذبة وضمان استدامتها في جميع أنحاء العالم. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية الإمارات للعلوم والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لعلوم الاستمطار ونقل المعرفة والتقنيات المرتبطة به. ويعمل الملتقى على تشجيع الأبحاث المشتركة في علوم وتكنولوجيا الاستمطار على مستوى العالم، وتسليط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في بناء القدرات على مستوى العالم فضلاً عن استعراض جهوده الحثيثة لتعزيز التواصل البحثي والعلمي مع الجامعات والمعاهد البحثية العالمية.