السعودية تمضي بخصخصة قطاع المياه وتؤسس شركة لتقنيات المياه ونقلها

وتعمل اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة على إعادة هيكلة قطاع المياه، وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلو متر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستحقق الشركة الجديدة – التي تملكها الدولة – نقلة نوعية في سبيل تكامل أعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، تقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وزير البيئة والمياه والزراعة الذي يتولى رئاسة اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، أشار إلى أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تُساهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.