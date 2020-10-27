أرامكو تكشف عن التحول بأحدث التقنيات في مجموعة أعمال العشرين

شارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، افتراضيًا في قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) التابعة لمجموعة العشرين، وتحدث عن مبادرات الشركة في تحويل عمليات الشركة باستخدام التقنيات.

ويشارك الناصر في اليوم الثاني من القمة، التي تعقد برعاية رئاسة مجموعة العشرين في المملكة، وتحدث في حلقة نقاش بعنوان “حشد الجهود لإنقاذ الكوكب”، في جلسة تديرها رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة منار المنيف.

كما تحدث إلى جانبه اثنان من أعضاء جلسة النقاش، وهما إيما مارسيغاغليا، الرئيس السابق في “إيني”، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال وآدم سيمنسكي رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

وتجمع قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) قادة رجال الأعمال في العالم حول محور “التحول بهدف النمو الشامل”، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على السياسات والممارسات التجارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتناول المهندس الناصر في كلمته خلال جلسة النقاش، الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، والمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها أرامكو السعودية، كما يتحدث عن اضطلاع أرامكو السعودية بدورها في إيجاد حلول فاعلة للطاقة من خلال الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، وعن حلول مقترحة تجاه التحديات التي تواجهها الأعمال الصغيرة والمتوسطة حول

العالم بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.