ضرورة اتخاذ شركات التنقيب البحري خطوات ملموسة للتغيير

أدى التراجع الكبير في حجم الطلب على النفط وانهيار أسعاره إلى إلحاق أضرار جسيمة بقطاع النفط والغاز، والتي أثرت بشكل كبير على مجموعة من الشركات العاملة في المجال من ضمنها شركات التنقيب. وتواجه العديد من هذه الشركات بالفعل وقبل ظهور الأزمة الحالية صعوبات مالية تؤثر على استقرارها؛ مما يوجب على شركات التنقيب البحرية اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار لضمان استمرارية أعمالها.

وتُظهر الأرقام الصورة الكاملة للأزمة الحالية من منظور شركات التنقيب البحرية، وتوضح وجهات النظر الخارجية. و شهد سوق النفط مؤخراً أكبر تراجع له على الإطلاق منذ ثلاثة عقود، حيث تراجع بنسبة 70% خلال ثلاثة أشهر، الأمر الذي دفع شركات النفط والغاز الكبرى إلى إعادة النظر في خططها الإنفاقية.

وعلى هذا النحو، أعلنت أكبر عشر شركات نفطية من حيث القيمة السوقية عن تخفيض نفقاتها بما يصل إلى 130 مليار دولار أمريكي – ما أدى إلى الإضرار بشركات التنقيب البحرية على نحو ملحوظ، نظراً لخفض النفقات المخصصة لعمليات التنقيب والاستكشاف البحرية بمقدار 10 مليار دولار أمريكي. ورافق التخفيض في النفقات عدم جهوزية شركات التنقيب لمواجهة هذا التحدي بسبب الضغوط التي فرضها انتشار الوباء، وانخفاض معدلات الاستخدام وتقلبات الأسعار اليومية، فضلاً عن تزايد الديون.

وقد شهدت شركات التنقيب تراجعا هائلا في أدائها خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انخفضت إيراداتها بمقدار النصف، وانخفضت قيمة المساهمين بنسبة 90%، مع تضاعف حجم الديون، وتحول الدخل وهوامش الأرباح إلى معدلات سلبية. كما شهد القطاع هذا العام ارتفاعاً حاداً في حالات الإفلاس -مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19- شملت آخرها شركة Diamond Offshore Drilling وشركة Noble Corporation وشركة فالاريس على سبيل المثال.

كما تواجه شركات التنقيب أيضاً تحديات هيكلية كبيرة لا تقتصر على احتمالية استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وتأثيرها على النفقات الرأسمالية للقطاع فحسب، بل أيضا على العملاء ممن يملكون خيارات بديلة لاستثمار وتوزيع رأس المال، والمتعاقدين من الباطن الذين لم تتكيف مطالبهم مع الظروف الحالية للقطاع.

يبدو بأن قطاع التنقيب البحري بات على مفترق طرق، فوفقاً لأبحاث السوق والمحللين، انخفت النفقات الرأسمالية لهذا القطاع في عام 2020 إلى 58 مليار دولا أمريكي وذلك بعد أن بلغت ذروتها عام 2014 بقيمة 146 مليار دولار أمريكي. لذلك يتعين على الشركات اتخاذ إجراءات حاسمة – بحيث تشمل إصلاح شامل للمزايا الفريدة ونماذج التشغيل والأداء. ولن تكون سياسة إعادة الهيكلة المالية التي اتبعتها الشركات في أعقاب انخفاض أسعار النفط في عام 2016 كافية للحد من الأزمة وتجنب الانهيار المتسارع للقطاع. ولتحقيق التغيير المطلوب، والذي يتضمن تعزيز الأرباح الصافية وعائدات رأس المال الاستثماري التي تدعم تطور القطاع بشكل حقيقي، يجب على شركات التنقيب التحرك في ثلاث مجالات رئيسية:

ترشيد استخدام الأساطيل

وفقاً لتحليلات شركة بوسطن كونسلتينج جروب، بلغت نسبة استخدام الحفارات من نوع جاكوب، – وهو النوع الأكثر استخداماً في الشرق الأوسط – ذروته عالمياً بين عامي 2013/2014 بنسبة 80% تقريباً. وقد انخفضت معدلات الاستخدام اليومي بين عامي 2014 و2019 بنحو 40 نقطة مئوية، ومن المؤكد أن الظروف الاستثنائية لعام 2020 مع انتشار وباء كوفيد-19 ستزيد من تعقيد الموقف. وبالمثل فإن 35% من حفارات جاكوب و 29% من الحفارات شبه الغاطسة قد تجاوزت متوسط العمر الافتراضي المتوقع لها، ولكنها لا تزال قيد الاستخدام.

للوصول إلى نتائج عام 2014، يجب النظر في إجراء إصلاح شامل يستلزم خفض القدرة الاستيعابية ودمج العمليات على مستوى القطاع. وتتطلب عملية خفض القدرة الاستيعابية إلى المستويات المثلى فهماً واضحاً لحالة الشركة المستهدفة، كما ستشمل اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بفئات الأصول والعملاء والمناطق التي يجب التركيز عليها. في المقابل، يجب على شركات التنقيب البحث عن فرص الدمج، وسيكون التوقيت المناسب لعمليات الاستحواذ وتشكيل التحالفات وتصفية الأصول أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من القيمة المنشودة. على سبيل المثال، أظهر أحد التحليلات لأكثر من 50 ألف صفقة على مدى العقود الأربعة الماضية أن الشركات التي تتواجد في الاقتصادات الأضعف تدر للمشترين عوائد أعلى على الأسهم تصل إلى 8 نقاط مقارنة بالبيئات المزدهرة. يجب على شركات التنقيب البحرية تحديد وتقييم الأهداف المحتملة، والتنسيق مع الأطراف المعنية والشركاء فيما يتعلق بالخطوات المحتملة على نحو سريع، بحيث تصبح الشركة مستعدة للتحرك بمرونة وحسم عندما تسنح الفرصة لذلك.

تحسين النموذج التشغيلي ومستوى الأداء

تمتلك العديد من شركات التنقيب إمكانية إجراء المزيد من التحسينات على مستوى الكفاءة من خلال تطبيق نماذج تشغيلية مبتكرة عن طريق إعادة التفكير في التقنيات المستخدمة وتطوير العمليات وإدارة فرق العمل. حيث ستكون هذه العوامل ذات أهمية كبرى بالنسبة للشركات ذات الأساطيل والأصول المتشابهة، لا سيما بالنظر إلى سرعة التغيير القادم. كما تعد كفاءة التوظيف ذات أهمية كبرى خاصة أن شركات التنقيب ستقوم في المستقبل بإنجاز أعمالها من خلال طاقم تنقيب بحري متعدد المهارات يقل عدده عن 30% مما هو عليه الآن. ولتحقيق هذه الكفاءة، تعد زيادة إنتاجية الموظفين أمراً ضرورياً، كما هو الحال مع التوجه لزيادة الاعتماد على الأتمتة وخيارات إنجاز الأعمال عن بُعد التي تسمح للشركات بنقل أكبر قدر ممكن من العمل إلى مكاتبها الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات اكتشاف الفرص التي تساهم في كل من تعزيز ممارسات الشراء وتحسين سلسلة التوريد، والبحث عن نماذج تعاون جديدة مع الموردين والعملاء والمنظمين، واستهداف تطبيقات التقنيات الرقمية بشكل استراتيجي، من أجل تلبية معايير الأداء والارتقاء بالقيمة إلى مستويات جديدة.

تجديد المزايا لفريدة

يقوم المتعاقدين من الباطن بتوفير الحفارات وطاقم العمل على أساس المعدل اليومي. وعلى الرغم من مساهمة هذا النموذج في توليد الكثير من الأرباح في السابق، إلا أنه لم يعد مناسبا للواقع الراهن. ويتعين على شركات التنقيب إعادة التفكير في المزايا الفريدة واعتماد نموذج جديد من شأنه تلبية الحاجة إلى الاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات، مثل خدمات التنقيب المتكاملة القائمة على المخاطر وخدمات حفر الآبار الإضافية والخدمات التكميلية.

حيث سيساعد ذلك في تجنيهم الزيادة في التكلفة ، وتوجيههم نحو نموذج يساهم في تعزيز القيمة للعملاء وشركات التنقيب على حد سواء. وسيتوجب على شركات التنقيب في حال تحمل مخاطر إضافية وتقديم المزيد من الخدمات توضيح ذلك في نماذج التسعير الخاصة بها لا سيما فيما يتعلق بالأداء والحوافز وتقاسم المخاطر – لتحقيق قيمة مقبولة بشكل أسرع وبتكلفة أقل وبفعالية أكبر. وبالتالي يتوجب على المتعاقدين مراجعة خياراتهم طويلة الأجل واستكشاف فرص جديدة حول كيفية إعادة توظيف قدراتهم للاستحواذ على أسواق جديدة. على سبيل المثال ، قد تكون خدمات إيقاف التشغيل فرصة محتملة نظراً لقدرتها على جذب عوامل النمو (أظهرت الأبحاث أن قيمة شركات التنقيب البحري المنسحبة من سوق العمل، قد بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي عام 2015 ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار أمريكي في عام 2030). وقد يساهم هذا النموذج في تخفيف الميزانيات العمومية وتسهيل تطبيق العمليات بشكل أكثر فعالية.

لا شك أن المسار القادم لمعظم شركات التنقيب البحري سيتضمن العديد من الاضطرابات، وأن أيام هامش الأرباح الضخمة قد ولت إلى الأبد. ولكن سيكون بإمكان شركات التنقيب الرائدة تحقيق عوائد كبيرة بعد استقرار السوق من خلال إعادة التفكير في أعمالها ورغبتها وقدرتها على اتخاذ خطوات حاسمة في الوقت الراهن.