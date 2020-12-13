توقعات بانتعاش قوي للمعادن الصناعية والنفط في عام 2021

ما زالت المحفّزات والأجواء الإيجابية بشأن التوصل إلى لقاح تدفع أسواق الأسهم والسلع نحو الارتفاع، فيما تتراجع قوّة الدولار. ومنذ الإعلان الأول عن لقاح فايزر/ بيونتيك الواعد بتاريخ 9 نوفمبر، دبّت الحيوية في العديد من الأسواق، ولا سيما الأسهم المعنية بالتكنولوجيا وإحدى شركات السيارات، ما أسهم بظهور ظروفٍ تشبه إلى حد كبير الأسابيع التي سبقت انفجار فقاعة التكنولوجيا قبل عقدين من الزمن. ويدفعنا ذلك للاعتقاد بأن الخطورة المتمثلة باصطدام التوقعات الإيجابية بالواقع ستزداد عاجلاً أم آجلاً.

واستجابت السلع الأساسية، وخاصة المعادن الصناعية والنفط الخام ومنتجات الوقود، للتوقعات بازدياد قوة الطلب من آسيا، وعلى رأسها الصين، بمجرّد خروج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من سحابة كوفيد-19. ومن هنا، تمكّنت بعض الأسواق، وخاصة قطاع الطاقة، من تجاهل التباطؤ المتجدد في حجم الطلب على الوقود مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وواصل الذهب تماسكه، بينما ارتفعت مخاطر زيادة التقلبات جراء النقص الراهن للزخم في وقت انخفاض السيولة هذا العام، وخاصة بعد عودته إلى مستوى الأمان النسبيّ فوق 1850 دولار للأونصة، والذي لم يدم أكثر من يوم واحد. بينما اتجهت أسعار الفضة نحو الانخفاض بعد عجزها عن التمسّك بعتبة 24.80 دولار للأونصة جراء دخولنا في مرحلة من العام تشهد دفاعاً عن الأرباح، حيث يمكن أن يتسبّب نقص الزخم بإحداث تقلّبات كبيرة في الأسعار. وتتمثل الأسواق التي تفتقر للزخم حالياً في المعادن الثمينة وخاصة البلاتين، بينما لم يخترق النحاس بعد المستويات المقلقة للمضاربين من أصحاب عقود الشراء طويلة الأمد.

كما واصلت أسعار المعادن الصناعية ارتفاعها الأسبوع الماضي، حيث دفع المتداولون في آسيا السلع الرئيسية من النحاس إلى الحديد الخام نحو أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات. وقفزت أسعار الحديد الخام أكثر من 40% بقيمة وصلت إلى 160 دولار للطن يوم الجمعة في سنغافورة، قبل ظهور بعض عمليات جني الأرباح. وجاء ذلك نتيجة جملة من توقعات انخفاض العرض من شركة فالي، أكبر منتج للحديد في العالم، بعد تراجع الشحنات في نوفمبر من البرازيل إلى أدنى مستوياتها في ستة شهور، وقوة الطلب الصيني المدفوع بمحفزات البنية التحتية، ما أدى لانخفاض المخزونات وتزايد التكهنات بوقوع ارتفاع جنونيّ للأسعار.

ووصلت أسعار النحاس عالي الجودة إلى 8000 دولار للطن تقريباً في بورصة لندن للمعادن، قبل ظهور عمليات جني الأرباح. وفي الوقت نفسه، وصلت تكلفة القطن إلى أعلى مستوياتها في 19 شهراً بعد أن خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات مخزوناتها العالمية، وتراجع الإنتاج في عام 2020/2021 إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات وسط انخفاض الإنتاج في الهند وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية.

وقياساً بدور النحاس في تحديد مدى صحّة الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصاد الصيني، يمكن القول بأن القطن يتمتع بالأهمية نفسها من جانب سلوكيات المستهلك، نظراً لاستخدامه في صناعة العديد من منتجات النسيج. وتسلط هذه التطورات الضوء على خطورة تحوّل ارتفاع تكاليف المدخلات إلى موضوع رئيسي في عام 2021.