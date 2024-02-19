أثار اندلاع أمس حريق بمستودع مساحته 3000 متر مربع كان يجري فيه تخزين قرابة 900 طن من بطاريات الليثيوم أيون مخاوف واسعة بحسب صحيفة “لوموند“.

وشبت النيران يوم السبت في مستودع شركة إعادة التدوير “سوسيتيه نوفيل دفيناج دى ماتو” في بلدة فيفيز بمقاطعة أفيرون، ويثير الحريق مخاوف من انبعاث مادة سامة هي الكادميوم (Cd)، كما أنه يشكل خطراً على البيئة.

وجرت محاولات للسيطرة على انتشار الأبخرة والمياه الملوثة الناتجة عن الحريق بواسطة مركبات خاصة بمضخات المياه في مرسيليا، وهو ما أكده مصدر لوكالة فرانس برس. تم أيضًا الاستعانة بفريق متخصص في السيطرة على المواد الخطرة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، لتقييم تأثير التلوث الجوي المحتمل.

وتساهم المخاوف من سرعة اشتعال بطاريات الليثيوم إلى عرقلة التوسع العالمي في قطاع السيارات الكهربائية، رغم أن الشركات -بما فيها “تسلا”- ترد على تلك المخاوف بأن هذه المشكلة تأخذ أكبر من حجمها.

ولفتت صحيفة “لوموند” إلى أن خدمات الطوارئ في المستودع الفرنسي تمكنت بحلول يوم الأحد من السيطرة على الحريق، لكنها ما زالت تعكف على إخماده تماما.

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