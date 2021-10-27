480 شركة عالمية ستنقل مقراتها للمملكة العربية السعودية

أكدت شركة فيستاس Vestas الدنماركية لطاقة الرياح، اليوم الأربعاء، نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض بمشاركة دولية بحسب ما نقلته قناة العربية اليوم.

أن فيستاس أكبر مورد توربينات في العالم، تعتبر شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم، علما أن الشركة قامت في شهر أغسطس الماضي ساهمت ببناء محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل باستطاعة 400 ميجاواط، والتي تعتبر أول محطة طاقة رياح في المملكة العربية السعودية والأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتضم المحطة 99 توربين رياح من تصميم شركة “فيستاس” مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل توربين 4.2 ميجاواط.