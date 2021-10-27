محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

480 شركة عالمية ستنقل مقراتها للمملكة العربية السعودية

تستهدف السعودية نقل 480 شركة عالمية خلال 10 سنوات فيما بدأت المملكة بالكشف عن أسماء بعض الشركات التي أعلنت عن نيتها نقل مقراتها مثل أكبر مورد للتوربينات في العالم وهي فيستاس ويند الدنماركية لطاقة الرياح التي أكدت نقل مقرها الإقليمي إلى المملكة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
480 شركة عالمية ستنقل مقراتها للمملكة العربية السعودية
480 شركة عالمية ستنقل مقراتها للمملكة العربية السعودية

 أكدت شركة فيستاس Vestas الدنماركية لطاقة الرياح، اليوم الأربعاء، نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض بمشاركة دولية بحسب ما نقلته قناة العربية اليوم.

 أن فيستاس أكبر مورد توربينات في العالم،  تعتبر شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم، علما أن الشركة قامت في شهر أغسطس الماضي ساهمت ببناء محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل باستطاعة 400 ميجاواط، والتي تعتبر أول محطة طاقة رياح في المملكة العربية السعودية والأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتضم المحطة 99 توربين رياح من تصميم شركة “فيستاس” مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل توربين 4.2 ميجاواط.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا