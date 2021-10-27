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Posted inطاقة

بـ86.40 دولار للبرميل، أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2014

رويترز: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 اليوم الثلاثاء بدعم من نقص في المعروض العالمي وطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ86.40 دولار للبرميل، أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2014
بـ86.40 دولار للبرميل، أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2014

وجاء صعود الأسعار قبيل تقارير بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.
ويتوقع محللون أن أحدث بيانات أسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية ستظهر زيادة قدرها 1.9 مليون برميل.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.40 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.65 دولار للبرميل.
وتلك هي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 .
قال بنك جولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

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