أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في عدة أعوام بدعم من شح في الإمدادات

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 46 سنتا لتسجل عند التسوية 85.99 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 86.70 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرة عند 83.76 دولار للبرميل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 عند 85.41 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان كلاهما مكاسب بحوالي 20 في المئة منذ بداية سبتمبر أيلول. وارتفع الخام الأمريكي لتسع جلسات متتالية في حين صعد برنت لسبع جلسات.

وقالت لويز ديكسون، كبير محللي أسواق النفط في ريستاد إنريجي “النقص الحاد في المعروض العالمي من الطاقة ما زال يكشر عن أنيابه في حين تواصل أسعار النفط مسيرتها الصعودية هذا الأسبوع، وهي نتيجة يأخذها المستثمرون في الحسبان بفعل الزيادة الجارية في الطلب على الوقود الذي يستنزف المخزونات العالمية وسط رد محدود في جانب العرض.”

وقال جولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت فوق مستواها المتوقع لنهاية العام البالغ 90دولارا للبرميل. وقدر البنك أن التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط قد يساهم بما لا يقل عن مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على الخام.

وبعد أكثر من عام من طلب راكد على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير إلى متوسطاته لخمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من مخاوف حيال نقص في إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، وهو ما يحفز على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.