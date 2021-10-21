بأكثر من 86 دولاراً للبرميل، النفط يصعد لأعلى مستوى في 3 أعوام

وكشف تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات الخام والوقود، مما ساهم في تعزيز أحدث صعود للأسعار.

وصعدت أسعار خام برنت إلى 86.10 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. لكن بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش نزل 92 سنتاً بما يعادل 1.1 % إلى 84.90 دولاراً للبرميل. وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً أو 0.9 % إلى 82.68 دولاراً.

وتعرض النفط أيضاً لضغوط من انخفاض في أسعار الفحم والغاز الطبيعي. وتراجع الفحم 11 بالمئة في الصين اليوم الخميس مواصلاً خسائر هذا الأسبوع منذ أشارت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.

كان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 % هذا العام مدعوماً بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.

رويترز