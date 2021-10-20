توقيع اتفاق حول نقل الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص

وأشار رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والقبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إلى أن الاتفاق «يتعلق بإقامة ربط بين بلداننا لنقل الكهرباء».

وأكد ميتسوتاكيس أنه «في زمن تنويع مصادر الطاقة، يمكن أن تصبح مصر مصدراً للتيار الكهربائي الذي سيتم إنتاجه أساساً بواسطة الشمس وستصبح اليونان محطة توزيع نحو أوروبا».

من جانبه، أكد الرئيس المصري أن «الهدف من هذا الاتفاق هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة»، وشدد على «أهمية توقيع مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي الثلاثي الأطراف».

ووفق بيان مشترك، فإن «هذا الربط يعزز التعاون وأمن الطاقة ليس فقط بين الدول الثلاث ولكن أيضا مع أوروبا» و«سيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه».

وأعربت الدول الثلاث الأعضاء أيضاً في منتدى غاز شرق المتوسط مع ست دول أخرى بينها فرنسا وإيطاليا وإسرائيل والأردن، عن «نيتها تعزيز تعاونها في استكشاف ونقل الغاز الطبيعي، وهو عامل مساعد في استقرار المنطقة».

ويثير التعاون في مجال الطاقة بين دول في شرق البحر الأبيض المتوسط استياء تركيا المجاورة التي ترغب في استغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، وقد انتقدت وزارة الخارجية التركية مساء الثلاثاء البيان المشترك ووصفته بأنه مثال آخر على «السياسة العدائية» تجاه تركيا وشمال قبرص الذي تسيطر عليه.

وأضافت أن تركيا تساند مشاريع الطاقة التي «تعزز التعاون بين دول المنطقة»، لكن حقوق ومصالح تركيا وشمال قبرص «لا ينبغي تجاهلها من قبل هذه المشاريع».

ورغم محاولات هذا العام لتطبيع العلاقات مع مصر بعد الخلاف في 2013، انتقدت الخارجية التركية القاهرة مع اليونان وقبرص، مشيرةً إلى أن «مشاركة مصر يشير إلى أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي حيث يمكنها التعاون في شرق البحر المتوسط».