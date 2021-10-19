13.3 تريليون دولار قيمة الاستثمارات الجديدة لتوليد الطاقة

أشار المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط أن تردي حال التغير المناخي والحاجة للابتعاد عن الوقود الإحفوري دفع إلى تحرك عالمي لتغيير كيفية انتاجنا واستهلاكنا للطاقة.

وأكد سايمون بيني أن تقديرات الاستثمارات الجديدة لتوليد الطاقة ستصل إلى 13.3 تريليون دولار قبل سنة 2050، ويمثل نمو توليد الطاقة الجديدة أهم فرصة للنمو الاقتصادي للقرن الواحد والعشرين.

ويلفت إلى أهمية الشراكة بين دول الخليج وبريطانيا في هذا الصدد قائلا إن الابتكارات في الشرق الأوسط في هذ القطاع ستتسارع مع تحول المنطقة من الوقود الإحفوري إلى الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وتحويل النفايات إلى وقود والطاقة الشمسية.

سيعقد مؤتمر كوب 26 (COP26) في غلاسكو مع تولي المملكة المتحدة رئاسة المؤتمر لتشجيع الشركات والحكومات والمستثمرين على الالتزام بالتغيير. وتعهدت المملكة المتحدة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 78٪ بحلول عام 2035 ، وهو أكبر تخفيض بفترة وجيزة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أي اقتصاد رئيسي ، مما يجعل المملكة المتحدة أقرب إلى طموحها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

منذ عام 1990 ، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة الثلثين ، بينما انخفضت الانبعاثات بنسبة تزيد عن 40 في المائة ، مما يدل على أن النمو الاقتصادي يسير جنبًا إلى جنب مع حماية البيئة.

وسيعمل صندوق النمو النظيف في المملكة المتحدة والذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني على تعزيز تنمية القطاع الخاص للجيل القادم من التقنيات النظيفة منخفضة الكربون.

ولفت سايمون بالقول:” نحرز تقدمًا في هذا الصعيد لكن الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة يحتاج إلى التقدم بوتيرة أسرع أربع مرات على الأقل مما هي الآن.

وأنفق العالم تريليونات الدولارات على مدى العقد الماضي في محاولة لإزالة الكربون ، لكن الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي لا تزال ترتفع ، مدفوعة بالطلب المتزايد في الاقتصادات الناشئة.

الطريقة الوحيدة لتحقيق التحول المطلوب إلى الطاقة الخضراء هي من خلال الشراكات عبر الحدود مع البلدان والمناطق الأخرى ، بما في ذلك الشرق الأوسط. بالعمل معًا ، يمكننا تطوير حلول خالية من الانبعاثات بشكل أسرع ، وزيادة وفورات الحجم ، وخفض التكاليف بسرعة أكبر.

هنا في الشرق الأوسط ، تساعد الابتكارات من المملكة المتحدة في تسريع تحول المنطقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ، مثل الهيدروجين الأخضر ، وتحويل النفايات إلى طاقة ، والطاقة الشمسية.