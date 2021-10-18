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Posted inطاقة

بايدن: البيت الأبيض يقول إنه يحث أوبك على معالجة مسألة إمدادات النفط

(رويترز) – قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تواصل حث أعضاء منظمة أوبك بشأن مسألة إمدادات النفط بينما يعاني الأمريكيون من أسعار مرتفعة للوقود.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بايدن: البيت الأبيض يقول إنه يحث أوبك على معالجة مسألة إمدادات النفط
بايدن: البيت الأبيض يقول إنه يحث أوبك على معالجة مسألة إمدادات النفط

وقالت المتحدثة جين ساكي إن الحكومة الأمريكية تعالج أيضا العوامل اللوجستية لإمدادات الطاقة وستستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفها.
وأضافت أن لجنة التجارة الاتحادية تحقق أيضا في احتيال محتمل لرفع الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات اليوم الاثنين مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19 .
وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة اليوم الاثنين إن “من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود.
” الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا”.
وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.

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