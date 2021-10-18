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Posted inطاقة

الكويت تسيطر على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط وأوقع إصابات

أ ف ب-سيطرت السلطات الكويتية الاثنين على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط في البلاد وتسبّب في وقوع إصابات في صفوف العاملين فيها، إنّما من دون أن يؤدي إلى تعليق عمليات التكرير أو التصدير من الميناء حيث تقع المصفاة جنوب مدينة الكويت.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تسيطر على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط وأوقع إصابات
الكويت تسيطر على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط وأوقع إصابات

وشاهد مصور وكالة فرانس برس ألسنة النار تتصاعد من موقع مصفاة ميناء الأحمدي المطل على مياه الخليج قبالة إيران، على بعد نحو 40 كلم جنوب العاصمة الكويتية.

في وقت سابق، قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في تغريدة إنّ الحريق وقع في “وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي … في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق”.

وأدى الحريق إلى “وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة”، فيما تم “نقل مصابين آخرين إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة”، وفقا للشركة.

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