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Posted inطاقة

ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.450 مليون في أغسطس

ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس آب إلى 6.450 مليون برميل يوميا من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.450 مليون في أغسطس
ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.450 مليون في أغسطس

 وقدمت الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة أوبك أرقام الصادرات لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي نشرتها على موقعها.

وارتفع إنتاج السعودية في أغسطس الماضي، بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري، إلى 9.562 ملايين برميل يوميا، من 9.474 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز السابق له.
والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.
و”جودي”، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

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