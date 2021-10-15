النفط يرتفع في ظل رفض السعودية دعوات زيادة الانتاج مع نمو الطلب

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي خفضت فيه شركات التكرير الانتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 82 سنتا أو واحدا في المئة عند التسوية إلى 84 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا عند التسوية إلى 81.31 دولار للبرميل، مسجلة مستوى مرتفعا جديدا في سبع سنوات عند الإغلاق.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 6.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع ارتفاع قدره 702 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام بواقع نصف مليون برميل يوميا مع تحول قطاع الكهرباء والصناعات الثقيلة إلى الخام، من مصادر طاقة أغلى ثمنا، وحذرت من أن أزمة الطاقة قد تؤجج التصخم وتبطئ تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وزادت الوكالة في تقرير شهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بواقع 210 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 99.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

ورفضت السعودية دعوات إلى زيادة إنتاج أوبك+ قائلة إن عملية المجموعة للتخلص من تخفيضات الإنتاج تحمي السوق من تقلبات الأسعار الجامحة التي شهدتها أسواق الغاز والفحم.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا