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Posted inطاقة

النفط يصعد مع زيادة الطلب على الطاقة والخام الأمريكي يتجاوز 80 دولارا

طوكيو -(رويترز) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في الوقت الذ تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
النفط يصعد مع زيادة الطلب على الطاقة والخام الأمريكي يتجاوز 80 دولارا
النفط يصعد مع زيادة الطلب على الطاقة والخام الأمريكي يتجاوز 80 دولارا

وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 83.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.
وصعد الخام الأمريكي 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأمريكي قد زاد 4.6 بالمئة حتى يوم الجمعة.

ترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأمريكي لسبعة أسابيع.
كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

وقالت كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل”.

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