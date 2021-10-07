مصدر الإماراتية توقع اتفاقيات لمشاريع طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ واحد جيجاواط في العراق

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جمهورية العراق لتطوير خمسة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ واحد جيجاواط.

وقد وقعت “مصدر” اتفاقية تنفيذ مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق لتطوير خمسة مشاريع طاقة شمسية في مناطق مختلفة من الدولة، تشمل محطة بقدرة 450 ميجاواط بمحافظة ذي قار في الجنوب، ومحطتين بقدرة 100 ميجاواط و250 ميجاواط بمدينة الرمادي في وسط البلاد، و محطة بقدرة 100 ميجاواط بالموصل في الشمال، ومحطة بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العمارة في الجنوب الشرقي.

وخلال مراسم أقيمت في العاصمة العراقية بغداد، و بحضور كل من دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، و معالي احسان عبد الجبار اسماعيل، رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق، ومعالي عادل كريم، وزير الكهرباء في العراق، وسعادة سالم عيسى القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى العراق، وأعضاء من الإدارة في شركة “مصدر”، تم توقيع الاتفاقية من قبل سهى النجار، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، ومها حمودي عبد الجبار، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء العراقية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.

وعبّر معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، عن سعادته بتعزيز التعاون المثمر ما بين دولة الإمارات والجمهورية العراقية الشقيقة، مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود العراق لتحقيق أهدافها في مجالي الطاقة والحد من تبعات التغير المناخي.

وقال معاليه: “لقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً لقطاع الطاقة المتجددة وأثبتت التقنيات النظيفة مدى جدواها الاقتصادية، وقد استطاعت شركة “مصدر” أن ترسّخ ريادتها في هذا القطاع من خلال محفظة مشاريع متنوعة، لتساهم في دعم مساعي الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة”.

وأضاف معاليه: ” نتطلع من خلال هذه الاتفاقية المهمة إلى استكشاف المزيد من الفرص في المنطقة الغنية بمورادها الطبيعية، وتوطيد شراكتنا مع أشقائنا في العراق بهدف تعزيز عملية التنمية التي تشهدها البلاد ولضمان مستقبل أفضل ومستدام للمنطقة”.

من جانبه أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، بأن هذه الاتفاقية تعزز من العلاقات المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وتسمح بتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين. مشيراً إلى أن الإمارات والعراق تشتركان في السعي نحو تعزيز مزيج الطاقة، وبالتالي المساهمة بفعالية في جهود العمل المناخي.

وقال الرمحي: “لقد ساهمت “مصدر” في تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة ودفع عجلة الابتكار في مجال التقنيات النظيفة وتطوير مشاريع في أكثر من 30 دولة حول العالم، وسوف نسّخر خبرتنا التي اكتسبناها في تطوير هذه المشاريع العالمية لدعم الجهود العراقية في عملية التحوّل ضمن قطاع الطاقة”.

وكانت “مصدر” قد أعلنت في يونيو الماضي عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية التعاقد مستقبلاً مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل كحد أدنى إلى 2 جيجاواط.

وتعتبر جمهورية العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي تتطلع إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة من 20 إلى 25 بالمئة مع نهاية هذا العقد، وذلك لمعالجة مشكلات الإمداد وتحقيق الأهداف المناخية. وتتميز العراق، التي انضمت هذا العام الى اتفاقية باريس للمناخ، بأن لديها بعض من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في المنطقة.