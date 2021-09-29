البيت الأبيض يجري اتصالات مع “أوبك” حول أسعار النفط

واشنطن- وكالات: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة “أوبك” حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.

وجاءت تصريحات بساكي بعد أن تجاوز سعر خام برنت الـ80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

وأكدت أن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم “أوبك” حول أهمية الأسواق التنافسية والتسعير بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على كافة الجبهات لخفض أسعار النفط، وأضافت: “أؤكد لكم أننا لا نتفاعل مع “أوبك” فحسب، بل ندرس كل الاحتمالات لخفض كلفة النفط”.

ويعقد تحالف أوبك اجتماعا في 4 أكتوبر/تشرين أول المقبل، لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية، وسط توقعات بالاستمرار في سياسة تخفيف قيود الإنتاج.

وارتفع الطلب العالمي على النفط الخام بالتزامن مع تعافي اقتصادات العالم، بشكل متباين، من تبعات جائحة كورونا ومتحوراتها، وعودة أنشطة المصانع والإنتاج باتجاه قدرتها الطبيعية.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط بعد أن تحولت عديد الدول في القارة الأوروبية إلى النفط، كمصدر للطاقة، وسط ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي، بسبب عدم قدرة الإمدادات على تلبية الطلب المتزايد بحسب خبير الطاقة السعودي عايض آل سويدان.

و هذا يعود لاسباب كثيرة أهمها انخفاض المخزونات التجارية الامريكية لمستوى 414 مليون و هو اقل من متوسط خمس سنوات بمعدل 8% شح امدادات الغاز الروسية لدول أوروبا مما دفع للجوء الى زيت الوقود بدلاً عن الغاز تراجع الامدادات النفطية من دول مثل نيجيريا و انغولا و كازاخستان. — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) September 28, 2021

(افتتحت العقود الآجلة لخام برنت بسعر 77.67 دولار للبرميل صباح اليوم الأربعاء)