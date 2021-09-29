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Posted inطاقة

البيت الأبيض يجري اتصالات مع “أوبك” حول أسعار النفط

نقلت رويترز أن البيت الأبيض يجري اتصالات مع “أوبك” حول أسعار النفط بعد أن قفزت أسعار برميل خام برنت متجاوزة مستوى 89 دولار للبرميل

محرر في الموقع by محرر في الموقع
البيت الأبيض يجري اتصالات مع “أوبك” حول أسعار النفط
البيت الأبيض يجري اتصالات مع “أوبك” حول أسعار النفط

 واشنطن- وكالات: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة “أوبك” حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.

وجاءت تصريحات بساكي بعد أن تجاوز سعر خام برنت الـ80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.
وأكدت أن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم “أوبك” حول أهمية الأسواق التنافسية والتسعير بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على كافة الجبهات لخفض أسعار النفط، وأضافت: “أؤكد لكم أننا لا نتفاعل مع “أوبك” فحسب، بل ندرس كل الاحتمالات لخفض كلفة النفط”.

ويعقد تحالف أوبك اجتماعا في 4 أكتوبر/تشرين أول المقبل، لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية، وسط توقعات بالاستمرار في سياسة تخفيف قيود الإنتاج.
وارتفع الطلب العالمي على النفط الخام بالتزامن مع تعافي اقتصادات العالم، بشكل متباين، من تبعات جائحة كورونا ومتحوراتها، وعودة أنشطة المصانع والإنتاج باتجاه قدرتها الطبيعية.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط بعد أن تحولت عديد الدول في القارة الأوروبية إلى النفط، كمصدر للطاقة، وسط ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي، بسبب عدم قدرة الإمدادات على تلبية الطلب المتزايد بحسب خبير الطاقة السعودي عايض آل سويدان.

(افتتحت العقود الآجلة لخام برنت بسعر 77.67 دولار للبرميل صباح اليوم الأربعاء)

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