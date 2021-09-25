محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

رويال دتش شل تستكمل صفقة نفطية ضخمة في مصر

قالت شركة “رويال دتش شل” الجمعة، إنها استكملت عبر وحدتيها “شل مصر” و”شل النمسا” بيع أصول في الصحراء الغربية في مصر إلى شركتي “شيرون بتروليم كوربوريشن” و”كيرن إنرغي”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رويال دتش شل تستكمل صفقة نفطية ضخمة في مصر
رويال دتش شل تستكمل صفقة نفطية ضخمة في مصر

وتشمل الصفقة، التي أعلن عنها في مارس 2021 وتبلغ قيمتها 926 مليون دولار، حصة شل مصر في 13 امتيازا بريا وحصتها في شركة “بدر الدين للبترول”.

وذكرت الشركة في بيان، أن الصفقة حصلت على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا