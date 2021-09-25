مصر: توقيع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز بقيمة تقارب مليار دولار

وقال مجدي جلال إنه جرى توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات يناهز مليار دولار ومنح توقيع بلغت 24 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات السارية في هذا المجال إلى 44.

ولفت إلى التعجيل بالعمل في مناطق الاتفاقيات الجديدة فور توقيعها والانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات لأكثر من 33 ألف كم مربع في إطار الأنشطة الإستكشافية بمناطق البحث عن الغاز في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بواقع كشفين اثنين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية والتي أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالي 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.

وصرح أيضا بأنه تم وضع 15 بئرا جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومى 1.4 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل من المكثفات.