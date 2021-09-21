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Posted inطاقة

الكويت تستكمل توسعة لطاقتها التكريرية لإنتاج وقود أقل تلويثا للبيئة

القاهرة – (رويترز) – قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شركة البترول الوطنية الكويتية أعلنت اليوم الثلاثاء عن نجاح التشغيل الكامل لمشروع لتوسيع طاقتها التكريرية وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات وأقل تلويثا للبيئة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تستكمل توسعة لطاقتها التكريرية لإنتاج وقود أقل تلويثا للبيئة
الكويت تستكمل توسعة لطاقتها التكريرية لإنتاج وقود أقل تلويثا للبيئة

وقالت الوكالة إن المشروع يتضمن تحديث وتطوير مصفاة ميناء عبد الله لزيادة طاقتها التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا، مضيفة أنهما ستنتجان مشتقات نفطية عاليةالجوة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.
وقالت كونا إن المشروع جزء من هدف الكويت لزيادة الطاقة التكريرية الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا في 2025 .

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