الغاز الطبيعي يقفز إلى إلى 850 دولارا في أوروبا

تجاوز سعر الغاز في السوق الأوروبية لأول مرة في التاريخ حاجز الـ850 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات التداول.

ويواصل سعر الغاز في العقود الآجلة الأوروبية تحطيم الأرقام القياسية، وعند افتتاح التداول تجاوز عتبة الـ830 دولارا، لكل ألف متر مكعب، وبعد دقائق تجاوز حاجز 850 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات التداول.

وبلغت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بحسب مؤشر “تي اف اف” الهولندي، في بداية جلسة التداول، 851.27 دولارا لكل ألف متر مكعب.

هذا ويعود سبب نمو سعر الغاز بوتيرة متسارعة في أوروبا لعدة أسباب، تتعلق بالمستوى المنخفض من احتياطيات خزانات شمال شرقي أوروبا، وحالة الطقس، بالإضافة لعدم اليقين مع إطلاق خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2”.

وكان سعر الغاز في أوروبا قد سجل رقما قياسيا في جلسة التداول يوم الجمعة الماضي، عندما وصل إلى 710 دولارات لكل ألف متر مكعب.