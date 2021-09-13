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سيسكو تلتزم بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2040

استجابةً لدعوة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، تتعهد سيسكو بتسريع استراتيجياتها على مستوى الشركة للحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير في مختلف عملياتها ونشاطاتها

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أعلنت شركة سيسكو اليوم عن التزامها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بكافة أشكالها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من الوقت الذي يقول فيه علماء المناخ أن الكوكب يجب أن يتوقف عن إنتاج الانبعاثات لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي. وستدعم سيسكو تحقيق هذا الهدف عبر مخططاتها الطموحة على المدى القريب، والتي تضم الحد من جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة حول العالم بحلول عام 2025.

ستغطي أهداف الشركة الأخرى على المدى القريب الفئات الأكثر أهمية ضمن الانبعاثات الناتجة عن عمليات سلسلة القيمة لدى الشركة، مثل استخدام المنتجات المباعة وانبعاثات سلسلة التوريد، وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها لاحقاً في عام 2021. وستتبع الأهداف الجديدة للحد من غازات الاحتباس الحراري أحدث العلوم المناخية، وستقوم شركة سيسكو بالإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الأهداف ضمن تقرير أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات السنوي.

يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في رحلة سيسكو نحو دعم مستقبل شامل للجميع. وستشمل جهود سيسكو لتحقيق هذا الهدف الاستثمارات والمبادرات المتعلقة بسد الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء النظم الشاملة والشريكة للتأثير ووضع وتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة مثل الالتزام بالحد من الانبعاثات اليوم.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيسكو: “تعد الآثار المدمرة للكوارث المناخية التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية علامة واضحة جداً على الحاجة الملحة لمعالجة مشكلة تغير المناخ الآن. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، يتعين علينا وضع معيار رائد لممارسات الأعمال المستدامة ودعم عملائنا وشركائنا وموردينا في جهودهم لتقليل تأثيرهم على البيئة أيضاً”.

تعمل سيسكو على وضع وتحقيق أهداف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في منشآتها وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها منذ عام 2008. وتشمل الاستراتيجيات التي ستستخدمها سيسكو للوصول إلى المستوى الصفري من الانبعاثات ما يلي:

• الاستمرار في زيادة كفاءة الطاقة لمنتجاتنا من خلال التصاميم المبتكرة
• تسريع استخدام الطاقة المتجددة
• تبني روتين العمل الهجين
• الاستثمار في حلول الحد من انبعاثات الكربون
• تعزيز تضمين مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري في مختلف أعمالنا>

وتسير سيسكو ضمن المخطط الزمني لتصميم 100% من منتجاتها الجديدة وتعبئتها لدمج مبادئ التصميم الدائري بحلول عام 2025. وتواصل سيسكو أيضاً تقديم وتحسين خدمة منتجاتها وبرامج الاسترجاع وإعادة الاستخدام، ودعم التعهد بإرجاع المنتج بنسبة 100% الذي قدمه الرئيس التنفيذي تشاك روبنز خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018 كجزء من تحالف المعدات الرأسمالية PACE.

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