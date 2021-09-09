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Posted inطاقة

أرامكو تنظر في فتح مشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار للمستثمرين

وفقا لمصادر ذكرتها بلومبرغ فإن أرامكو تعمل مع مستشار لاستكشاف بيع أسهم أو ديون لتطوير حقل الجافورة الواسع في منطقة الأحساء في السعودية وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين

محرر في الموقع by محرر في الموقع

“بلومبرغ” : ذكرت  مصادر أن شركة أرامكو السعودية تنظر فتح أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى توفير التمويل للمشروع الذي تصل قيمته إلى 110 مليارات دولار.
وقالت المصادر إن الشركة تعمل مع مستشار لاستكشاف بيع أسهم أو ديون لتطوير حقل الجافورة الواسع، وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين.
ولفتت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إلى أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تقرر أرامكو انتهاج طرق أخرى لجمع الأموال لتمويل تطوير الحقل.

وسيكون أي اتفاق حول الجافورة سابقة نادرة لأرامكو عندما تسمح لمستثمرين خارجيين بفرصة امتلاك حصص في أصول النفط والغاز التابعة لها.
يذكر أن حقل الجافورة يمثل أولوية لزيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام. وتشير التقديرات إلى أن الموقع يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام الغني. وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج هناك في عام 2024 .

يذكر أن الحقل اكتشفته شركة أرامكو أثناء عمليات التكسير الحفزي في عام 2014، وهو واحد من ثلاثة مكامن متوقع استخراج الغاز الصخري منها في السعودية إلى جانب منطقة الربع الخالي ومنطقة حزم الجلاميد شمال السعودية .

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