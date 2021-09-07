انطلاق جولة البحث عن الجيل المقبل من رواد الأعمال السعوديين في ست مدن سعودية

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد بن زيد آل الحسين انطلقت مساء أمس الاثنين بقاعة الفناتير للمؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية أولى فعاليات برنامج “واعد”، مركز أرامكو لريادة الأعمال، والتي ستنتقل بين ست مدن سعودية للبحث عن الجيل المقبل من رواد الأعمال السعوديين، وتمويل أفضل الشركات الناشئة الجديدة والمبتكرة.

و أوصى في أولى محطاتها بتقديم منح وقروض أولية مجتمعة بقيمة تتجاوز ١٠ مليون ريال لستة رواد أعمال سعوديين. والتي شهدت حضور العديد من رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين مع مراعاة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

من جانبه قال م. فهد العيدي، المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد”: “تشكل الشركات الناشئة التي نكرمها الليلة في الجبيل جزءاً من موجة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الطامحين إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه في المملكة”.

بدوره قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل: م. محمد الزهراني، “تفخر الهيئة الملكية باستقبال جولة واعد لريادة الأعمال في الجبيل الصناعية، كما أفاد ” بأن الهيئة الملكية تواصل تقديم الدعم لأبنائنا الطموحين والساعين في خدمة الوطن في مختلف المجالات ” مضيفاً: “بأنها تأتي هذه الفعالية لبداية وانطلاقة جديدة لشراكات مستقبلية للمشاريع بين الهيئة الملكية ورواد الأعمال”.

كما قدمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز تشجيعية للفائزين من خلال توفير حاضنات أعمال وأراضي صناعية لفترة تصل إلى 24 شهر بدون إيجار يحسب بعدها الإيجار بأسعار رمزية، كما ستوفر الهيئة عددا من المرافق الجاهزة تخصص لفترة 12 شهر بدون إيجار يحسب بعدها الإيجار بأسعار تصاعدية.

ثم شاهد الحضور فيديو عن مركز واعد و قصة نجاح أحد رواد أعمال من المركز ، وفيديو عن دعم الهيئة الملكية بالجبيل لرواد الأعمال بالإضافة قصة نجاح أحد رواد أعمال الهيئة الملكية بالجبیل.

بعد ذلك بدأ استعراض عروض مشاریع طلبات التمویل ،و تحدي المشاريع الناشئة والذي تندرج تحت اطار مسابقة عروض المشاريع الریادیة.

وأوصى واعد بتقديم قروض لثلاث شركات هي:

سيكو “SICCO”، صانع بروميد الكالسيوم، وهو مركب يستخدم في التنقيب عن النفط والغاز لتنظيم ضغط حفرة البئر. وستكون الشركة أيضاً أول شركة محلية تقدم هذا المنتج والمستخدم في عملية استخراج النفط والغاز.

مودرن ايسوتوبس “Modern Isotopes”، أول شركة سعودية تصنع وتخزن وتتخلص من النظائر المشعة للاستخدام الصناعي والرعاية الصحية.

وشركة” Green Energy”، وهي شركة ناشئة تهدف إلى تحويل نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي.

وأوصى أيضاً بدعم عن طريق برنامج الاحتضان لرائد الأعمال نواف العبرة، مؤسس منصة e-procure ، وأحمد عبد المحسن، مؤسس شركة AshyaTech لبرمجيات الأعمال التي تدير البنية التحتية والمباني والإضاءة، ومهند الحامد، مؤسس شركة Home Rn لحلول أتمته المنزل الذكي بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز وتكريم الخريجين من البرنامج الریادي الصیفي وهو أحد برامج جولة واعد لریادة الاعمال ٢٠٢١وإعلان المتأهلين النهائيين للحصول على التمويل والمنح.

جولة واعد لريادة الأعمال المقبلة يوم 21 سبتمبر في ينبع، في فعالية تحدث أيضاً برعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ولمزيد من المعلومات حول جولة واعد لريادة الأعمال، تفضل بزيارة: https://waed.net

ومن المقرر أن تنتقل جولة واعد لريادة الأعمال هذا العام إلى ينبع وجدة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يبحث واعد عن رواد الأعمال في السعودية لتوفير التمويل اللازم لهم من برامج تمويلية متنوعة مثل القروض واستثمارات رأس المال الجريء وخدمات الاحتضان، ويقدم الجولة ا. محمد الموسى، رائد الأعمال السعودي والمذيع في تلفزيون “إم بي سي”.

وستركز فعاليات الجولة المستقبلية على البتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات الطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الأمن، والهندسة العكسية، والتكنولوجيا البيئية، وسلاسل الإمداد، والسياحة والضيافة.