النفط ينزل دولارا بعد خفض كبير لسعر الخام السعودي

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 71.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 68.34 دولار للبرميل منخفضا 95 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو العملاء في بيان أمس الأحد أنها ستخفض سعر البيع الرسمي في أكتوبر تشرين الأول لجميع الخامات التي تُباع في آسيا، وهي أكبر منطقة تصدر إليها، بواقع دولار واحد للبرميل على الأقل. وتجاوز الخفض التوقعات بحسب استطلاع اجرته رويترز بين شركات التكرير في آسيا.

وإمدادات النفط العالمية آخذة في الزيادة، إذ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يرفعون الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر من أغسطس آب إلى ديسمبر كانون الأول.

ويأتي تراجع أسعار العقود الآجلة للجام بعد هبوط يوم الجمعة إثر بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون المتوقع وتشير لتفاوت التعافي الاقتصادي ما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود مع تصاعد الإصابات بكوفيد-19.

وحدت من الخسائر مخاوف بشأن استمرار ضعف الإمدادات الأمريكية في أعقاب الاعصار أيدا.