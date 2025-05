توقف إنتاج 1.6 مليون برميل نفط في 90 موقعا بسبب إعصار ايدا ورياح شدتها 225 كم بالساعة

توقعت هيئة الأرصاد الوطنية “مدا بحريا يهدد الأرواح” عندما يبلغ الإعصار اليابسة على سواحل لويزيانا وميسيسيبي، محذرة من “أضرار كارثية للرياح”. وناشدت الأهالي في المناطق المتأثرة الالتزام بتعليمات المسؤولين المحليين.

وقامت شركات النفط والغاز بنقل العمال جوا من 90 منصة حفر نفطية في خليج المكسيك، وتعليق نصف إنتاج المنطقة من النفط والغاز وهو ما يمثل 17 في المائة من إنتاج النفط في البلاد.

وتجاوزت تخفيضات الإنتاج تلك التي حفزها إعصار كاترينا عام 2005 ، العاصفة الكارثية التي دمرت لويزيانا وقتلت 1800 ودمرت أكثر من 850 ألف منزل. قبل العاصفة السابقة ، وتم قطع الإمدادات بمقدار 1.53 مليون برميل يوميًا بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية، بنيامين شوت، قوله “ستكون عاصفة تغير حياة أولئك الذين لم يستعدوا”.

ونقلت أ ف ب عن فرع هيئة الأرصاد في نيو أورلينز تحذيره في تغريدة “حان وقت التصرف. يُتوقع الآن أن يصل إيدا اليابسة بقوة إعصار من الفئة الرابعة”.

والفئة هي ثاني أعلى مستوى على سلم سافير سيمبسون لقياس رياح الأعاصير والتي تبلغ أدنى سرعة لها 209 كلم بالساعة.

أعلنت ولاية لويزيانا حالة طوارئ استعدادا للعاصفة المتوقع أن تصل اليابسة في الولايات المتحدة الأحد، بعد 16 عاما على الإعصار كاترينا المدمر الذي ضرب أولا الولاية، وأغرق 80 بالمئة من نيو أورلينز وأودى بأكثر من 1800 شخصا.

وأصدر المسؤولون تعليمات بإجلاء الأهالي خارج سدود الحماية من الفيضانات في نيو أورلينز والبلدات الساحلية المعرضة للخطر على ساحل الولاية مثل غراند آيل.

At Approximately 4:37AM this morning I-10 gridlock traffic. Evacuation for #HurricaneIda in full effect. New Orleans is expecting 10-12 ft of storm surge pic.twitter.com/pfdBngboeF

وقال قائد الشرطة في غراند آيل سكوتر ريسويبر “الناس يحزمون أمتعتهم الآن ويغادرون. وأضاف لوسائل إعلام محلية “نعلم أنها ستكون عاصفة كبيرة”.

وإعلان حالة الطوارئ الذي وافق عليه الرئيس جو بايدن سيفرج عن أموال فدرالية إضافية ومساعدات للولاية الجنوبية لتعزيز الاستعدادات وجهود الاستجابة.

وكان الإعصار قد وصل إلى مناطق في غرب كوبا في ساعة متأخرة الجمعة، بقوة عاصفة من الفئة الأولى ترافقه رياح بلغت سرعتها القصوى 130 كلم بالساعة.

Flooding is always a problem in the southern Parishes of Louisiana. The eastern side of hurricanes typically is where you will experience increased flooding potential that includes Baton Rouge and New Orleans and all perished in between. #HurricaneIda pic.twitter.com/oFVuaQlcl8

