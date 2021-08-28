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Posted inطاقة

بـ72.70 دولار للبرميل، النفط يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام قبل الإعصار إيدا

نيويورك- رويترز: ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ72.70 دولار للبرميل، النفط يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام قبل الإعصار إيدا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو اثنين بالمئة ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.
وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس آب ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس آب.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11 بالمئة، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من عشرة بالمئة، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو حزيران 2020.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا “التعاملون في الطاقة يدفعون أسعار النفط الخام للارتفاع تحسبا لاضطرابات على صعيد الإنتاج في خليج المكسيك وفي ظل التوقعات المتزايدة بأن أوبك+ قد تكبح زيادة الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة دلتا مؤخرا على طلب الخام”.

أغلق منتجو النفط اليوم 59 بالمئة من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن حفارات النفط الأمريكية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2020. وفي أغسطس آب، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا نفطيا، وهو أكبر عدد في شهر منذ يناير كانون الثاني، مما رفع عدد الحفارات 12 شهرا على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2017.

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