إعلان حالة الطوارئ وإلغاء 400 رحلة طيران في نيويورك بسبب إعصار

أعلن عن إلغاء خدمات القطارات فضلا عن إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران على الأقل في نيويورك ومطارات في الشمال الشرقي اليوم الأحد مع هطول أمطار غزيرة أدت لسيول وفيضانات بفعل العاصفة المدارية هنري في سبيلها التي بدأت بضرب المناطق الساحلية في شمال شرقي الولايات المتحدة، بأمطار غزيرة، ونوبات رياح عنيفة في الساحل مع من تحول العاصفة إلى إعصار.

وأشارت شبكة إن بي سي إلى أن آلاف البيوت ستفقد التيار الكهربائي لقرابة 3 أسابيع.

11 p.m. NHC forecast has shifted east with Henri passing near Block Island. This would shift the strongest winds east a bit but very heavy rainfall remains a big concern over CT along with power outages, downed trees, and storm surge flooding. pic.twitter.com/Co8N7x4mRH

— Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) August 22, 2021