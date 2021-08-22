إعلان حالة الطوارئ وإلغاء 400 رحلة طيران في نيويورك بسبب إعصار

أعلن عن إلغاء خدمات القطارات فضلا عن إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران على الأقل في نيويورك ومطارات في الشمال الشرقي اليوم الأحد مع هطول أمطار غزيرة أدت لسيول وفيضانات بفعل العاصفة المدارية هنري في سبيلها التي بدأت بضرب المناطق الساحلية في شمال شرقي الولايات المتحدة، بأمطار غزيرة، ونوبات رياح عنيفة في الساحل مع من تحول العاصفة إلى إعصار.

وأشارت شبكة إن بي سي إلى أن آلاف البيوت ستفقد التيار الكهربائي لقرابة 3 أسابيع.

11 p.m. NHC forecast has shifted east with Henri passing near Block Island. This would shift the strongest winds east a bit but very heavy rainfall remains a big concern over CT along with power outages, downed trees, and storm surge flooding. pic.twitter.com/Co8N7x4mRH — Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) August 22, 2021

المركز الأميركي للأعاصير قدر أن سرعة للعاصفة المدارية إلى 75 ميلاً بالساعة(120كيلومتراً بالساعة) وصدرت تحذيرات من حدوث إعصار في أجزاء شاسعة من شرق «لونج ايلاند»، وفي أجزاء من ولاية كونكتيكت، وولاية رود ايلاند.

ونقلت بي بي سي عن قيام السلطات بإبلاغ نحو ستة ملايين شخص، يسكنون على مقربة من الساحل في أجزاء كبيرة من جزيرة لونغ آيلند الجنوبية وكذلك في نيويورك ونيوجيرسي، بالاستعداد لقدوم إعصار استوائي.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، حالة الطوارئ في جزيرة لونغ آيلند ومدينة نيويورك سيتي، فضلا عن أجزاء أخرى من الولاية، مناشدًا السكان أن يتعاملوا مع الأمر بجدية.

وتغلق ولاية ماساتشوستس متنزهاتها وشواطئها ابتداء من السبت وحتى الاثنين، بحسب ما أعلن مكتب المحافظ تشارلي بيكر يوم الجمعة.

ومع توقُّع انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 300 ألف شخص، حثت السلطات السكان على البدء في الاستعداد لاستقبال الإعصار، ومتابعة أخبار الطقس”.

Lightning striking One World Trade before #HurricaneHenri makes landfall pic.twitter.com/m1uW8KgrMI — Max Guliani (@maximusupinNYc) August 21, 2021