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إعلان حالة الطوارئ وإلغاء 400 رحلة طيران في نيويورك بسبب إعصار

الإعصار هنري يضرب نيويورك والساحل الشرقي للولايات المتحدة برياح سرعتها 120 كم بالساعة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إعلان حالة الطوارئ وإلغاء 400 رحلة طيران في نيويورك بسبب إعصار

أعلن عن إلغاء  خدمات القطارات فضلا عن إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران على الأقل في نيويورك ومطارات في الشمال الشرقي اليوم الأحد مع هطول أمطار غزيرة أدت لسيول وفيضانات بفعل العاصفة المدارية هنري في سبيلها التي بدأت بضرب المناطق الساحلية في شمال شرقي الولايات المتحدة، بأمطار غزيرة، ونوبات رياح عنيفة في الساحل  مع من تحول العاصفة إلى إعصار.

وأشارت شبكة إن بي سي إلى أن آلاف البيوت ستفقد التيار الكهربائي لقرابة 3 أسابيع.

المركز الأميركي للأعاصير قدر أن سرعة للعاصفة المدارية إلى 75 ميلاً بالساعة(120كيلومتراً بالساعة) وصدرت تحذيرات من حدوث إعصار في أجزاء شاسعة من شرق «لونج ايلاند»، وفي أجزاء من ولاية كونكتيكت، وولاية رود ايلاند.

ونقلت بي بي سي عن قيام السلطات بإبلاغ نحو ستة ملايين شخص، يسكنون على مقربة من الساحل في أجزاء كبيرة من جزيرة لونغ آيلند الجنوبية وكذلك في نيويورك ونيوجيرسي، بالاستعداد لقدوم إعصار استوائي.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، حالة الطوارئ في جزيرة لونغ آيلند ومدينة نيويورك سيتي، فضلا عن أجزاء أخرى من الولاية، مناشدًا السكان أن يتعاملوا مع الأمر بجدية.

وتغلق ولاية ماساتشوستس متنزهاتها وشواطئها ابتداء من السبت وحتى الاثنين، بحسب ما أعلن مكتب المحافظ تشارلي بيكر يوم الجمعة.

ومع توقُّع انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 300 ألف شخص، حثت السلطات السكان على البدء في الاستعداد لاستقبال الإعصار، ومتابعة أخبار الطقس”.

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