بايدن: نصف السيارات الجديدة المباعة في امريكا عام 2030 كهربائية

وقع الرئيس الامريكي بايدن أمس أمرًا تنفيذيا، يضع هدفا وطنيًا جديد أن تكون نصف السيارات الجديدة المباعة في امريكا عام 2030 كهربائية، وكشف الرئيس الأميركي عن خطته لجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين وأوروبيين شرسين، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتشديد الضوابط البيئية التي خففها سلفه دونالد ترامب.

وحدد جو بايدن أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات، ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجين، وفق وثيقة كشفها البيت الأبيض بحسب بلومبرغ.

ولم تكن شركة تيسلا ولا شركات كبرى أخرى حاضرة في مراسم التوقيع سوى شركات أمريكية مثل جنرال موتورز وفورد موتور و ستيلانتيس وهي شركات لها جذور عميقة في الولايات المتحدة وتستخدم النقابات العمالية – وهي نقطة لم تضيع على رئيس عمال السيارات المتحدة راي كاري ، الذي تمت دعوته أيضًا في مراسم جرت في حديقة البيت الأبيض. يقع المقر الرئيسي لشركة ستيلانتيس، التي تشكلت في وقت سابق من هذا العام من اندماج فيات كرايسلر وبي اس اي في أوروبا.

من جهتها، أكدت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى للسيارات وهي فورد وجي إم وستيلانتيس المالكة لعلامة كرايزلر التاريخية، في بيان مشترك “طموحها المشترك في التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 بالمئة” من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة.

وصدر بيان “رحب” بهذه المبادرة عن شركات بي إم دبليو وهوندا وفولكسفاغن وفولفو التي تعتبر أكثر تقدما في مجال السيارات الكهربائية من شركات ديترويت، مهد صناعة السيارات الأميركية.

فالتنظيمات الحالية المتعلقة بالانبعاثات والتي تعود إلى آذار/مارس 2020، تطالب شركات صناعة السيارات بتحسين كفاءة الطاقة لدى سياراتها بنسبة 1,5% في السنة، ما يعني المسافة التي تقطعها السيارة لاستهلاك وحدة من الوقود، بين 2021 و2026، مقابل 5% حددتها إدارة أوباما.