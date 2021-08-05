بلومبرغ: 1000 بالمئة ارتفاع الغاز الطبيعي إيذانا بانتهاء عصر الطاقة الرخيصة

ويشير تقرير بلومبرغ بالقول إن عصر الغاز الطبيعي الرخيص انتهى ، مما يفسح المجال لعصر طاقة أكثر تكلفة بكثير من شأنها أن تخلق آثارًا مضاعفة عبر الاقتصاد العالمي.

ارتفعت معدلات الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 1000٪ من أدنى مستوى قياسي لها في مايو 2020 بسبب الوباء ، في حين قفزت معدلات الغاز الطبيعي المسال الآسيوية بنحو ستة أضعاف في العام الماضي. حتى الأسعار في الولايات المتحدة ، حيث عززت ثورة النفط الصخري إنتاج الوقود بشكل كبير ، ارتفعت إلى أعلى مستوى في هذا الوقت من العام منذ عقد.

في حين أن هناك العديد من العوامل غير المتكررة التي دفعت أسعار الغاز إلى الارتفاع ، مثل اضطرابات الإمدادات ، وانتعاش الاقتصاد العالمي ، والركود في مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة ، هناك إجماع متزايد على أن العالم يواجه تحولًا هيكليًا ، مدفوعًا بـ انتقال الطاقة.

كان الغاز الطبيعي ، المستخدم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل ، وفيرًا ورخيصًا خلال معظم العقد الماضي وسط طفرة في الإمدادات من الولايات المتحدة إلى أستراليا. توقف ذلك هذا العام حيث فاق الطلب بشكل كبير العرض الجديد. وصلت معدلات الغاز الأوروبية إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع ، في حين أن شحنات الوقود المسال إلى آسيا تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق في هذا الوقت من العام.

مع وجود عدد قليل من الخيارات الأخرى ، من المتوقع أن يعتمد العالم أكثر على الغاز الأنظف للاحتراق كبديل للفحم للمساعدة في تحقيق الأهداف الخضراء على المدى القريب. ولكن مع كبح المنتجين للاستثمارات في المعروض الجديد وسط دعوات من المستثمرين والحكومات المهتمين بالمناخ ، أصبح من الواضح أن الطاقة الباهظة الثمن موجودة لتبقى.

وتسبب الطقس البارد في استهلاك المدن الأوروبية لاحتياطياتها من الغاز،وهو أحد أسباب نقص الغاز، الذي ساهم بارتفاع كبير في الأسعار. وبحلول نهاية النصف الأول من العام، وصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

قال كريس ويفر ، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو ادفايزري ومقرها موسكو: “بغض النظر عن نظرتك الخاصة ازاء الغاز سيكون الغاز وقودًا انتقاليًا لعقود قادمة حيث تلتزم الاقتصادات الكبرى بالوصول إلى أهداف انبعاثات الكربون”. من المرجح أن يظل الغاز مرتفعًا على المدى المتوسط ​​وأن يرتفع على المدى الطويل “.

بحلول عام 2024 ، من المتوقع أن يقفز الطلب بنسبة 7 ٪ عن مستويات ما قبل الجائحة ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. بالنظر إلى أبعد من ذلك ، من المتوقع أن تنمو الشهية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.4٪ سنويًا حتى عام 2035 ، متجاوزة أنواع الوقود الأحفوري الأخرى ، وفقًا لتحليل أجرته شركة مكنزي.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يعني أن طاقة المصانع أو إنتاج البتروكيماويات ستكون أكثر تكلفة ، مما يزعج كل ركن من أركان الاقتصاد العالمي ويؤجج مخاوف التضخم. بالنسبة للمستهلكين ، سيؤدي ذلك إلى زيادة فواتير مرافق الطاقة والغاز الشهرية. سيكلفك ذلك أكثر من العادة مع تشغيل اي من الاجهزة المنزلية.

تعد هذه التطورات أخبار سيئة بشكل خاص للدول الفقيرة مثل باكستان وبنغلاديش التي أعادت صياغة سياسات الطاقة بالكامل على أساس أن سعر الوقود سيكون أقل لفترة أطول.