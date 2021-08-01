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Posted inطاقة

المركزي العراقي أطلق مبادرة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة

مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين البيئة، وبمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة
من المصادر المتجددة

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المركزي العراقي أطلق مبادرة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة

وأوضح البنك، في بيان له أنه أطلق بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين البيئة، وبمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة
من المصادر المتجددة، من أجل وضع الإطار التنفيذي لتمويل المشاريع التنموية، سواء على مستوى الأفراد أو المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة.

وتعهد البنك بدعم التعاون مع الجهات المعنية لإعداد ضوابط تلزم أصحاب
المشاريع الاستثمارية السكنية بالاعتماد على المصادر المتجددة في تأمين جزء
من الطاقة الكهربائية كشرط لشمولها بمبادرة البنك المركزي لتمويل مشاريع
الإسكان. وبهذا السياق، قرر البنك المركزي المباشرة بنصب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته في بغداد وفروعه في البصرة والموصل وأربيل لتأمين جزءً من احتياجاته من الكهرباء.

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