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Posted inطاقة

نفط برنت يقفز فوق 75 دولار

عاودت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، 28 يوليو على الرغم من عودة تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تشديد القيود على الحركة في العديد من المناطق.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نفط برنت يقفز فوق 75 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم إثر بيانات تظهر تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية أكثر من المتوقع.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 38 سنتاً بما يعادل 5ر0 بالمئة إلى 86ر74 دولاراً للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 6ر0 بالمئة مسجلة 07ر72 دولاراً للبرميل.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 7ر4 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في الـ 23 من تموز الجاري.

وساعدت كل من الولايات المتحده والصين اكبر مستهلكي الطاقه فى العالم في دعم زيادة استهلاك الوقود واستنزاف المخزونات المتضخمة التي تراكمت
خلال الوباء.

وساعد أسعار النفط ايضاً فى الصعود أفاده من معهد البترول الأميركي بأن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 6.23 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وسيكون هذا أكبر سحب في المخزونات وقود السيارات منذ مارس، إذا أكدت ذلك البيانات الحكومية في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء.

صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بنسبة 0.7٪ لتتداول فوق 72 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، فيما يقترب خام برنت من مستوى 75 دولاراً للبرميل.

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