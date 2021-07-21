أكثر من 200 قضوا في فيضانات أوروبا

وفاضت أنهار كثيرة بفعل الأمطار الغزيرة بجانب غرب ألمانيا كل من سويسرا ولوكسمبورج وهولندا وبلجيكا، فيما ضربت السيول جنوب روسيا في سوتشي وبولندا ودول أوربية أخرى لتبرز أزمة التغير المناخي والتي يحذر العلماء من تأثيراتها بحوادث طقس شديدة القوة تتسبب بكوارث كبيرة على كوكب الأرض.

ونقلت وكالات الانباء عن تفاصيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منتصف نهار أمس الثلاثاء، لمناطق منكوبة منها بلدات شمال الراين ويستفاليا. وسجلت ألمانيا 169 وفاة؛ معظمها في ولايتي راينلاند غربي البلاد، وفق حصيلة مؤقتة. ولا يزال نحو 170 شخصاً في عداد المفقودين.

وقالت المستشارة التي جاءت لتفقد حجم الأضرار التي لحقت بمدينة باد مونستريفيل الصغيرة التي تعود إلى القرون الوسطى، في شمال الراين – ويستفاليا،«هذه فيضانات لا يمكن تصورها، عندما نرى آثارها على الأرض». وأكدت أنه «كانت هناك إنذارات» في حين يتم التحدث منذ أيام أن النظام الوطني للإنذار فشل في تحذير السكان المعنيين في الوقت المناسب من خطورة الفيضانات في غرب البلاد.

أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية والمكتب الفيدرالي للسكان والوقاية من الكوارث تحذيرات. وأوضحت أنه تم بعد ذلك نقل التحذيرات إلى المناطق. وأضافت: إن المناطق «تفعل لاحقاً ما في وسعها؛ لكن بالطبع ليس من السهل تكوين فكرة عندما كما يقول رئيس بلدية (باد مونستريفيل) لم نشهد مثل هذه الفيضانات منذ 700 عام». وتابعت: «لدينا نظام إنذار جيد للغاية» ما تسبب في إطلاق سكان جاؤوا للاستماع إليها صيحات استهجان في شارع في المركز التاريخي للمدينة.

وفي روسيا تواصل فرق الطوارئ الروسية مكافحة سلسلة حرائق الغابات في منطقة الشرق الأقصى بالبلاد، حيث غطى الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات مدينة ياكوتسك وخمسين بلدة أخرى في سيبيريا، ما أجبر السلطات على تعليق العمليات في مطار المدينة بشكل مؤقت.

وقد عانت روسيا من حرائق الغابات على نطاق واسع، والسبب ربما يكمن في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد.

أما في الصين فقد نقلت وكالة ا ف ب أنه تم إجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، في وقت تفجّرت سدود وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان جرّاء الأمطار الغزيرة.

وأعلنت سلطات مدينة تشنغتشو الواقعة في خنان “تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص وتأثّر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة”.

ويقود الجيش عمليات الإنقاذ في المدينة التي تعد أكثر من عشرة ملايين نسمة وحيث أغرق تساقط الأمطار على مدى أيام الشوارع ومترو أنفاق.

ولقي 12 شخصا حتفهم وأصيب خمسة بجروح جرّاء السيول التي غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو فيما تم إنقاذ المئات، وفق ما أعلن مسؤولو المدينة في منشور على منصة “ويبو”.

ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ بدوره الوضع بأنه “خطير جدا”، مشيرا إلى “مرحلة دقيقة” دخلتها الإجراءات الرامية للسيطرة على الفيضانات، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.