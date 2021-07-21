النفط ينتعش مع سعي السوق لاستغلال نزول الأسعار

دفعت عمليات البيع أمس الاثنين، والتي كانت مدفوعة بمخاوف تبدد الطلب وسط تزياد وتيرة الإصابات بكوفيد-19، النفط للانخفاض بنحو سبعة بالمئة وأضر بأصول أخرى مرتفعة المخاطر. وتراجعت سوق النفط أيضا على خلفية أنباء توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى اتفاق لزيادة الإمدادات في الأشهر المقبلة.

وارتفع خام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 69.35 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن نزل 6.8 بالمئة أمس. وانخفض خام القياس العالمي من أكثر من 77 دولارا في أوائل يوليو تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2018.

وأنهى الخام الأمريكي الجلسة على زيادة بلغت دولارا أو 1.5 بالمئة إلى 67.42 دولار للبرميل بعد أن لامس اليوم مستوى 65.21 دولار. وانخفض العقد 7.5 بالمئة أمس.

ومع ذلك، لا تزال السوق متشككة في استمرار زيادة الأسعار.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط “في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى… من الواضح أن السوق قلقة حيال توقعات الطلب”.

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